ФОТО. Вот вам свежая: Максим Галкин поздравил Аллу Пугачеву с наступлением весны

Юморист Максим Галкин опубликовал в соцсетях серию тематических фотографий в честь праздника, который его жена Алла Пугачева отмечает каждый год в первое воскресенье весны, Дня желтых цветов.

После того как в комментариях люди стали высказывать недовольство тем, что снимки уже устаревшие, Галкин показал совершенно новую фотографию. "Тут под предущими фото отдельные товарищи были недовольны, что фотки старые. Вот вам свежая, с сегодняшнего празднования", - подписал публикацию артист.