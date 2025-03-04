Снова адюльтер? Распался третий брак экс-министра Улдиса Аугулиса

Бывший министр благосостояния Улдис Аугулис развелся в третий раз, сообщает журнал Privātā Dzīve. Если ранее на его пальце можно было увидеть обручальное кольцо, то теперь этого символического украшения у депутата нет. Бывшая супруга также подтвердила изданию факт развода.

На прошлой неделе Аугулису, потерявшему пост министра из-за перестановок в правительстве, был восстановлен депутатский мандат в Сейме. В парламентских кулуарах обсуждают слухи, что он расстался с женой Лаумой и уже состоит в новых отношениях с представительницей одного из издательств, с которой посетил домашний матч сборной Латвии по баскетболу.

Сам Аугулис отказался комментировать свою личную жизнь. Однако его бывшая жена Лаума Енча в социальных сетях больше не использует вторую часть фамилии - Аугуле. В разговоре с журналистами она подтвердила: "Мой брак с Улдисом Аугулисом, который длился пять лет, официально расторгнут. Важно сохранить уважительные отношения ради нашего общего сына, которого воспитываю я".

Аугулис и бывшая член правления аэропорта Rīga Лаума Енча поженились в 2020 году. Вскоре в семье родился сын Кристофер, став для политика третьим ребенком.

Брак с Лаумой стал для Аугулиса третьим. Он обратил на женщину внимание еще будучи во втором браке - с Татьяной Аугуле, с которой его отношения также начались, когда он был еще женат. Брак Аугулиса с Татьяной был расторгнут в 2019 году.

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