Рэпера Оксимирона обвинили в сексуализированном насилии в отношении несовершеннолетних

Российский рэп-артист Мирон Федоров, известный как Оксимирон (Oxxxymiron), стал объектом расследования подкаста "Творческий метод". Три девушки, которым на момент описываемых ими событий было 13-15 лет, рассказали о растлении и изнасилованиях.

Выпуски с текстовыми пояснениями, фрагментами расшифровок и сканами переписки девушек с артистом опубликованы на сайте подкаста.

По словам девушек, события произошли в 2008—2013 годах, им на тот момент было 13-15 лет. Они рассказали, что Оксимирон активно с ними переписывался, входил в доверие, просил присылать интимные фото, приглашал на концерты, а потом принуждал к сексу. Одна из девушек утверждает, что артист изнасиловал ее в гримерке на одном из своих выступлений.

Оксимирон на запрос автора подкаста Насти Красильниковой не ответил, хотя сообщение прочитал - этот скрин она тоже опубликовала. В профилях Оксимирона в социальных сетях последние посты были опубликованы еще в ноябре прошлого года. Там артист сообщал о переносе тура, в рамках которого он должен был выступить и в Риге, по состоянию здоровья.

Об эмоциональном насилии в отношениях с Оксимироном в 2021 году заявила его бывшая девушка Вера Маркович. На момент начала отношений с артистом ей было 15 лет. По ее словам, музыкант морально подавлял ее и изменял. Оксимирон в ответ заявил, что их связь была травмирующей для обоих, и публично попросил прощения.

После начала войны Оксимирон покинул Россию, власти РФ включили его в список иноагентов.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !