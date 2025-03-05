Маркетинг стал важнее таланта: Forbes назвал 20 самых высокооплачиваемых актеров

После прошлогодних забастовок, поставивших на паузу кинопроизводство в Голливуде, студии надеются на возрождение кинопроката в 2025 году. Однако все большую роль как в индустрии, так и в доходах артистов играют стриминговые сервисы, способные предложить актерам конкурентоспособные гонорары. Причем наиболее важным становится не актерский талант, а преданная фанатская база звезд и их способность продвигать ленты со своим участием, пишет издание Forbes, составившее топ 20 самых высокооплачиваемых актеров за 2024 год.

Например, Дуэйн Джонсон, который возглавил рейтинг, впервые анонсировал свое участие в "Миссия: Красный" (Red One) на своей странице в Instagram еще в июне 2021 года. В течение трех лет он активно продвигал картину среди 394 миллионов своих подписчиков, вплоть до ее выхода в прокат в ноябре 2024 года.

Несмотря на негативные отзывы критиков и скромные кассовые сборы – 186 миллионов долларов по всему миру при заявленном бюджете в 250 миллионов – Джонсон продолжил продвижение фильма в сети. Когда месяц спустя "Миссия: Красный" появился на Amazon Prime Video, он собрал рекордные 50 миллионов просмотров за первый уикенд.

Так сегодня выглядит кинозвездность. Для актеров первой величины участие в фильме – лишь часть многолетнего сотрудничества со студиями, включающего разработку, продюсирование и, что особенно важно, маркетинг проекта.

Самые ценные звезды

Те, кто способен лично конвертировать свою аудиторию в зрителей, стали дороже, чем когда-либо. Контракт Джонсона на "Миссия: Красный" включал актерский гонорар, продюсерский бонус и доля в прибыли, что обеспечило ему рекордные 50 миллионов долларов за один фильм. Этот заработок, наряду с крупными сделками за Moana 2 и доходами от предыдущих проектов, принес Джонсону 88 миллионов долларов в 2024 году, сделав его самым высокооплачиваемым актером года.

На втором месте оказался Райан Рейнольдс с доходом в 85 миллионов долларов. Он не только исполнил главную роль в "Дэдпул и Росомаха", но также выступил продюсером и соавтором сценария. Через свою маркетинговую компанию Maximum Effort он сам создавал рекламные кампании для фильма.

Замыкает тройку лидеров Кевин Харт, заработавший 81 миллион долларов. Он продолжает удерживать титул самого трудолюбивого человека в шоу-бизнесе, совмещая съемки в кино, участие в сериалах, ведение подкастов и стендап-турне. Благодаря его широкой занятости, его имя постоянно мелькает на экранах.

Доминирование ветеранов

Эти три актера заработали столько же, сколько остальные в десятке лидеров вместе взятые. Среди них – Брэд Питт (32 миллиона долларов), Николь Кидман (31 миллион) и Адам Сэндлер (26 миллионов). Однако ни один из них не обладает такой же мощной маркетинговой машиной, как Джонсон, Рейнольдс или Харт.

Интересно, что средний возраст самых высокооплачиваемых актеров – 54 года. В топ-20 не вошел ни один актер моложе 40 лет, несмотря на успех таких молодых звезд, как Сидни Суини, Глен Пауэлл и Зендея. Их гонорары растут, но они пока не доказали, что именно их участие гарантирует успех фильмов.

Даже Тимоти Шаламе, чья популярность резко возросла после "Дюны 2" и "Вонка", не попал в список, так как его контракт на фильм "Боб Дилан: Полностью неизвестный" был заключен задолго до его звездного прорыва.

Стриминговые сделки меняют индустрию

В отличие от 2023 года, когда Барби и Оппенгеймер доминировали в прокате, в 2024-м большие доходы пришли не от кассовых сборов, а от сделок со стриминговыми сервисами. Шесть из десяти самых кассовых фильмов года были анимационными, где гонорары актеров традиционно ниже. В то же время крупные платформы – Apple, Amazon и Netflix – продолжают предлагать актерам высокие фиксированные гонорары за участие в их эксклюзивных проектах, как это было с Брэдом Питтом и Джорджем Клуни за фильм Wolfs.

Вопрос в том, сохранится ли эта тенденция. Голливуд ожидает 2025 год с надеждой на возрождение кинопроката, но одно остается неизменным – звезды по-прежнему играют ключевую роль в индустрии.

Кто в первой десятке

1. Дуэйн "Скала" Джонсон, $88 млн ($103 млн брутто)

Главным фактором стал его рекордный контракт на съемки в фильме Amazon "Миссия: Красный" (Red One), за который актер получил около $50 миллионов — крупнейший гонорар в истории потокового кино. Еще одним успехом стал анимационный фильм Moana 2: проект изначально задумывался как сериал, но позже был адаптирован для кинотеатров. Джонсон, выступая исполнительным продюсером, добился беспрецедентного соглашения с Disney — он получил процент от кассовых сборов.

После того как Moana 2 преодолела отметку в $1 миллиард в мировом прокате, 52-летний актер заработал, по словам одного из агентов, "невероятные деньги".

2. Райан Рейнольдс, $85 миллионов ($100 миллионов брутто)

Fоtо: Shutterstock

Рейнольдс заработал свои миллионы, став ведущим продюсером, соавтором сценария и исполнителем главной роли в главном кассовом хите года — "Дэдпул и Росомаха". Фильм собрал более $1,3 миллиарда в мировом прокате.

Но этим его насыщенный год не ограничился. Актер также сыграл главную роль в фильме Джона Красински "Воображаемые друзья" (IF), спродюсировал новый сезон документального сериала "Добро пожаловать в Рексэм" для Hulu и, по некоторым данным, переписывал сценарий фильма своей жены "Все закончится на нас" — в зависимости от того, какой версии судебного разбирательства между Блейк Лайвли и Джастином Бальдони верить.

3. Кевин Харт, $81 миллион ($108 миллионов брутто)

В 2024 году ни у кого не было более разнообразного списка проектов, чем у Кевина Харта. Актер снялся в кинотеатральном релизе (Borderlands), фильме для Netflix (Lift), ленте для Amazon Prime (Die Hart 2: Die Harter), а также в сериалах на The Roku Channel (Die Hart, третий сезон) и Peacock (Fight Night). Помимо этого, он принял участие в нашумевшем розыгрыше Тома Брэди на Netflix, вел еженедельный подкаст для Spotify (Gold Minds) и отработал 90 стендап-выступлений.

Дополняют список рекламные кампании с DraftKings и Chase, которые не учитываются в его официальных доходах за 2024 год. В результате 45-летний комик был буквально повсюду — включив любой экран, зрители наверняка натыкались на его проекты.

4. Джерри Сайнфелд, $60 миллионов ($70 миллионов брутто)

70-летний Джерри Сайнфелд, которого Forbes в прошлом году признал миллиардером, продолжает активно выступать со стендапом, а его культовый ситком по-прежнему приносит восьмизначные суммы ежегодно. Во время пандемии он написал сценарий пародийного фильма Unfrosted о создании печенья Pop-Tarts, который в итоге сам поставил и сыграл в нем главную роль для Netflix в прошлом году.

5. Хью Джекман, $50 миллионов ($66 миллионов брутто)

После эмоционального прощания с ролью Росомахи в "Логане" (2017) 56-летнего Хью Джекмана вернуться к культовому образу мог убедить только внушительный гонорар и возможность поработать с давним другом Райаном Рейнольдсом. Однако "Дэдпул и Росомаха", вероятно, станет самым прибыльным фильмом в его карьере.

6. Брэд Питт, $32 миллиона ($42 миллиона брутто)

После того как фильм Wolfs с его давним другом Джорджем Клуни был снят с кинотеатрального проката и выпущен напрямую на Apple TV+, компания Apple делает крупную ставку на следующий проект Питта — ленту F1, которая выйдет в кино этим летом. Тем временем его продюсерская компания Plan B продолжает доминировать как в прокате (благодаря "Битлджус, Битлджус"), так и в сезоне наград, поддержав номинированную на "Оскар" в категории "Лучший фильм" драму Nickel Boys.

7. Джордж Клуни, $31 миллион ($37 миллионов брутто)

Джордж Клуни публично опроверг сообщения о том, что он и Брэд Питт получили по $35 миллионов за шпионскую комедию Wolfs, назвав такие суммы "вредными для индустрии, если люди будут считать их новым стандартом гонораров". Однако в 2021 году Apple пришлось перебить предложения нескольких студий, чтобы заполучить этот проект. В отличие от режиссерских работ Клуни или ориентированных на награды фильмов Питта, по словам одного из инсайдеров Forbes, эта лента была для них "однозначно коммерческим проектом".

8. Николь Кидман, $31 миллион ($41 миллион брутто)

Fоtо: Vida Press

Кидман продолжает оставаться одной из самых востребованных звезд в мире мини-сериалов. В прошлом году она сыграла главные роли в проектах для Netflix (The Perfect Couple), Paramount+ (Lioness) и Amazon (Expats), зарабатывая более $1 миллиона за эпизод в каждом. К этому добавляются две полнометражные ленты, где ее героини оказываются в романтических отношениях с гораздо более молодыми мужчинами — Babygirl и A Family Affair. В результате 57-летняя Кидман стала самой высокооплачиваемой актрисой 2024 года, но единственной женщиной в первой десятке списка.

9. Адам Сэндлер, $26 миллионов ($35 миллионов брутто)

Эксклюзивный контракт Сэндлера с Netflix не имеет аналогов в индустрии, позволяя ему одновременно работать над крупными коммерческими проектами, такими как грядущий Happy Gilmore 2, и более камерными фильмами, вроде Spaceman, вышедшего в 2024 году. При этом актер стабильно получает внушительные гонорары. Кроме того, его предыдущие работы, сделавшие его самым высокооплачиваемым актером прошлого года, продолжают набирать сотни миллионов часов просмотров на платформе.

10. Уилл Смит, $26 миллионов ($30 миллионов брутто)

Мнения в Голливуде по поводу полного "возвращения" 56-летнего обладателя "Оскара" после скандала на церемонии 2022 года расходятся, но все сходятся в одном: возвращение к роли, которая сделала его суперзвездой, оказалось правильным шагом. Фильм Плохие парни: Ride or Die, вышедший в 2024 году, стал успешным в прокате и вошел в число немногих картин, собравших более $400 миллионов по всему миру.

Кто еще вошел в топ 20

Маришка Харгитей – 25 миллионов долларов. Самая высокооплачиваемая телезвезда, зарабатывающая 750 тысяч долларов за один эпизод в Law & Order: SVU.

Ченнинг Татум – 24 миллиона долларов. Несмотря на провал Fly Me To The Moon, он получил крупные выплаты за стриминговые проекты.

Джейсон Стэйтем – 24 миллиона долларов. Стабильные гонорары за роли в боевиках, включая The Beekeeper.

Марк Уолберг – 23 миллиона долларов. Разделяет время между крупнобюджетными фильмами и независимыми проектами.

Мэтт Дэймон – 23 миллиона долларов. Зарабатывает не только как актер, но и как совладелец продюсерской компании Artists Equity.

Джон Сина – 23 миллиона долларов. Активно снимается в комедиях для стриминговых сервисов.

Дензел Вашингтон – 23 миллиона долларов. Высокие гонорары за роли в блокбастерах, включая Gladiator II.

Джейк Джилленхол – 22 миллиона долларов. Успешные стриминговые проекты, включая Road House.

Скарлетт Йоханссон – 21 миллион долларов. Голосовые роли и участие в анимационных проектах.

Хоакин Феникс – 19 миллионов долларов. Несмотря на кассовый провал Joker: Folie à Deux, получил крупный аванс.

Эти цифры демонстрируют не только масштабы гонораров, но и степень влияния актеров на индустрию. В конечном итоге, их заработки – это отражение их способности управлять собственной карьерой и маркетингом своих проектов.

Методология

Рейтинг учитывает исключительно доходы, связанные с индустрией развлечений – актерской игрой, продюсированием, режиссурой или другими видами сценической деятельности. Оценки заработков были рассчитаны на основе интервью с отраслевыми экспертами и данных из открытых источников. Приведенные суммы отражают доходы до налогообложения за вычетом стандартных комиссий за представительство. В расчетах учитывались все выплаты, связанные с проектами, выпущенными в 2024 году, даже если первоначальные гонорары были выплачены задолго до этого. Также в расчет включены выплаты за долевое участие или компенсационные выплаты за отказ от доли прибыли, которые могут осуществляться спустя годы после выхода проекта.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !