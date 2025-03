Маркетинг стал важнее таланта: Forbes назвал 20 самых высокооплачиваемых актеров

Например, Дуэйн Джонсон, который возглавил рейтинг, впервые анонсировал свое участие в "Миссия: Красный" (Red One) на своей странице в Instagram еще в июне 2021 года. В течение трех лет он активно продвигал картину среди 394 миллионов своих подписчиков, вплоть до ее выхода в прокат в ноябре 2024 года.

Самые ценные звезды

Доминирование ветеранов

Стриминговые сделки меняют индустрию

Кто в первой десятке

Главным фактором стал его рекордный контракт на съемки в фильме Amazon "Миссия: Красный" (Red One), за который актер получил около $50 миллионов — крупнейший гонорар в истории потокового кино. Еще одним успехом стал анимационный фильм Moana 2: проект изначально задумывался как сериал, но позже был адаптирован для кинотеатров. Джонсон, выступая исполнительным продюсером, добился беспрецедентного соглашения с Disney — он получил процент от кассовых сборов.

Но этим его насыщенный год не ограничился. Актер также сыграл главную роль в фильме Джона Красински "Воображаемые друзья" (IF), спродюсировал новый сезон документального сериала "Добро пожаловать в Рексэм" для Hulu и, по некоторым данным, переписывал сценарий фильма своей жены "Все закончится на нас" — в зависимости от того, какой версии судебного разбирательства между Блейк Лайвли и Джастином Бальдони верить.

В 2024 году ни у кого не было более разнообразного списка проектов, чем у Кевина Харта. Актер снялся в кинотеатральном релизе (Borderlands), фильме для Netflix (Lift), ленте для Amazon Prime (Die Hart 2: Die Harter), а также в сериалах на The Roku Channel (Die Hart, третий сезон) и Peacock (Fight Night). Помимо этого, он принял участие в нашумевшем розыгрыше Тома Брэди на Netflix, вел еженедельный подкаст для Spotify (Gold Minds) и отработал 90 стендап-выступлений.

Кидман продолжает оставаться одной из самых востребованных звезд в мире мини-сериалов. В прошлом году она сыграла главные роли в проектах для Netflix (The Perfect Couple), Paramount+ (Lioness) и Amazon (Expats), зарабатывая более $1 миллиона за эпизод в каждом. К этому добавляются две полнометражные ленты, где ее героини оказываются в романтических отношениях с гораздо более молодыми мужчинами — Babygirl и A Family Affair. В результате 57-летняя Кидман стала самой высокооплачиваемой актрисой 2024 года, но единственной женщиной в первой десятке списка.

Мнения в Голливуде по поводу полного "возвращения" 56-летнего обладателя "Оскара" после скандала на церемонии 2022 года расходятся, но все сходятся в одном: возвращение к роли, которая сделала его суперзвездой, оказалось правильным шагом. Фильм Плохие парни: Ride or Die, вышедший в 2024 году, стал успешным в прокате и вошел в число немногих картин, собравших более $400 миллионов по всему миру.

Кто еще вошел в топ 20

Ченнинг Татум – 24 миллиона долларов. Несмотря на провал Fly Me To The Moon, он получил крупные выплаты за стриминговые проекты.