ФОТО: Цвет настроения желтый. Алла Пугачева пришла в Threads вся в цветах

Российская (или уже нет?) певица Алла Пугачева открыла официальный профиль в соцсети Threads. Пришла она туда очень по-весеннему, опубликовав снимки "Праздника желтых цветов", который артистка каждый год отмечает в первое воскресенье весны.

Первый пост с традиционным "Весну разрешаем!" Пугачева опубликовала в воскресенье - фотографию ярко-желтой мимозы.

Спустя два дня в ленте певицы появилось селфи - похожий снимок по просьбе поклонников, требовавших свежих снимков, в Instagram несколько дней назад публиковал муж Пугачевой Максим Галкин.

А в среду Алла показала свой весенний образ - вся в желтом и с желтым же бантом в волосах - и праздничный стол, оформленный в тех же оттенках, - скатерть и посуда с изображением мимозы, желтые вазы с желтыми нарциссами и маленькие желтые подарочные коробочки.

Threads - соцсеть, которую компания Марка Цукерберга Meta создала в качестве альтернативы платформе микроблогов X. После покупки и переименования Twitter Илоном Маском в 2022 году были существенно снижены требования к модерации контента, что привело к стремительному росту риторики ненависти, пронацистских и расистских высказываний. В 2023 году Х потеряла крупных рекламодателей, а затем массово стали узожить и пользователи, которые стали уходить в Threads и BlueSky. Особенно громких стал уход писателя Стивена Кинга, вслед за которым Х покинули миллионы его поклонников.

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