Жители Литвы обсуждают в соцсетях невероятное сходство обычной сумки для покупок в сети Maxima, какую можно купить в любом магазине на кассе, и сумку Antwerp tote из прошлогодней летней коллекции люксового бренда Balenciaga.

В онлайн-магазине бренда ее уже нет, но можно купить в дискаунтерах. Например на Farfetch она стоит 1992 евро (без скидки было 2657). Она изготовлена из текстиля и телячьей кожи в нескольких вариантах принта.

Представительница "Maxima" Индре Тракимайте-Шешкувене подтвердила LRT, что действительно напоминает шопперы, которые торговая сеть выпустила 10 лет назад и предлагала покупателям во всех странах Балтии по цене 2,99 евро. По ее словам, этой модели нет в магазинах уже 4 года.

На самом деле Antwerp tote обсуждали еще в прошлом году, после выхода коллекции. Первыми были жители Исландии, где похожие сумки можно купить на кассе в любом продуктовом магазине. "Эй, Baleciaga, мы первые сделали это. Но наша не стоит, как маленькая машина", - писали они в соцсетях.

Fоtо: Ekrānuzņēmums

А на Reddit пользователи из разных стран увидели в этой сумке шопперы и других торговых сетей - Aldi, Thrifty Foods, TJMaxx, Walmart и Spar.

Fоtо: Ekrānuzņēmums

"Кристобаль Баленсиага (основатель модного дома - прим. ред.) должно быть снова перевернулся в гробу, - пишут люди. - Это пример того, как творческая команда, читай - Демна (Демна Гвасалия - креативный директор Balenciaga с 2015 года - прим.ред) разрушила оригинальный бренд. Большинство людей знают только манерный и странно искаженный образ, который Демна пытается изобразить в своих дизайнах. Это не имеет ничего общего с оригинальными идеями дома высокой моды, а является просто полной пародией на все, что олицетворял бренд".

Это далеко не первый эксперимент Balenciaga с шок-дизайном вещей из категории ширпотреб. Компания уже выпускала на рынок "испачканные" травой джинсы, а также сумки, очень похожие на шопперы Ikea, в виде мусорного пакета и пачки чипсов. А сейчас в онлайн-магазине бренда можно купить настоящую, но очень гламурную авоську со стразами - за 9,7 тысяч евро большую и за 5,8 тысяч маленькую.

Fоtо: Publicitātes foto

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