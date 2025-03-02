Кто-то в нижнем белье, а до "Оскара" два часа. Как создаются стильные образы звезд на красных дорожках

Каждый год в день вручения "Оскаров" Кейт Янг сидит на краю кресла в спальне кинозвезды, потягивая черный кофе. "Если церемония начинается в 8 вечера, мы приезжаем утром, — говорит стилист знаменитостей, которая одевала Скарлетт Йоханссон, Дакоту Джонсон, Марго Робби и Селену Гомес для их самых знаковых выходов на красную дорожку. — Мы в последний раз примеряем платье, прежде чем команда парикмахеров и визажистов приступит к своей работе. Я в некотором роде зануда, когда дело касается "Оскара". Я отношусь к нему как к итоговому экзамену".

В преддверии вручения главной кинопремии мира Янг рассказала BBC о своей работе - о риске, интимности и о том, почему method dressing сводит ее с ума.

Method dressing - маркетинговый прием, когда актеры на церемониях, фестивалях, премьерах и в промо-турах появляются в образах, максимально близких к образу своего персонажа. Например, Марго Робби в год выхода фильма "Барби" повсюду появлялась в "кукольных" нарядах. А Зендея на премьеру ленты "Претенденты" надела платье в теннисном стиле и туфли на каблуках, на которых были теннисные мячики.

Окончив среднюю школу в Пенсильвании, Кейт Янг изучала английский язык и историю искусств в Оксфордском университете."Нас заставляли каждую неделю писать рефераты, а затем защищать их перед всей группой. Это была отличная подготовка к тому, чтобы стоять перед киностудией и объяснять, почему их самая крупная и прибыльная звезда должна надеть что-то, что может показаться немного рискованным!"

Риск — например, канареечно-желтое платье Vera Wang, которое Янг выбрала для Мишель Уильямс на ее первой церемонии вручения "Оскара" в 2006 году, — помог ей стать настоящим голливудским гуру моды. Сегодня она входит в число самых влиятельных людей в индустрии.

Fоtо: Vida Press

После университета Янг работала личным ассистентом Линн Фрэнкс — британского модного публициста и одной из основательниц Лондонской недели моды. Затем приятель из детства организовал для нее собеседование в Condé Nast, материнской компании Vogue. "Анне Винтур нужен был ассистент, но довольно скоро стало ясно, что я должна работать в легендарной гардеробной Vogue, — говорит Янг. — В те времена на обложках Vogue были модели, а знаменитости отходили на второй план". Когда молодая актриса получала небольшую публикацию в журнале, Янг вызывалась подобрать для нее наряд.

"Между высокой модой и тем, что люди носят в реальной жизни, существует огромный разрыв. Для большинства людей знаменитости — это первое место, где они видят дизайнерскую одежду. Но при этом звезды все равно должны оставаться обычными людьми. Могут ли они сидеть в вечернем платье от кутюр? Могут ли пройти в дизайнерских туфлях без чьей-то помощи? Если нет, то мне это неинтересно, каким бы известным ни был бренд".

После съемок с начинающими на тот момент звездами Янг часто получала просьбы от голливудских публицистов, а иногда и от самих актрис одолжить платье в последний момент. "Они говорили: "Слушай, у меня вечеринка, могу я одолжить дизайнерское платье? Можешь помочь?" Но я все равно никогда не думала, что это может стать карьерой".

Своим прорывом Янг считает яркое желтое платье, в котором Уильямс впервые пришла на "Оскар" в качестве номинантки, как лучшая актриса за фильм "Горбатая гора". "Это была ее первая номинация, и было много волнений. Из-за своего цвета это платье само по себе было центром внимания, это было намеренно. Мы хотели, чтобы людям постоянно хотелось смотреть на нее. Это и есть работа звезды".

В то время как Янг стала главным советчиком по вопросам моды для голливудских гениев, телевизионные шоу и фильмы превратили некогда неординарную индустрию моды в развлечение для миллионов, а стилист Рэйчел Зоуи создала собственное реалити-шоу. Тем не менее, "быть стилистом не считалось престижным в мире моды, - настаивает Янг. - Только когда появился Instagram, я поняла, что должна больше рассказывать о своей работе".

Когда в 2010 году появился Instagram, он стал инструментом, который позволил знаменитостям взять контроль над своим образом в свои руки, минуя СМИ и студии. "Им больше не нужно было ждать, пока журнал сфотографирует их так, как им хотелось, — говорит Янг. — Они могли делать это сами. И я поняла, что тоже могу".

Она начала выкладывать снимки своих работ для красных дорожек — например, наряды, которые она подбирала для Натали Портман и Изабеллы Росселлини, — а также рекламные кампании для Dior и других люксовых брендов. "На Парижской неделе моды ко мне стали подходить люди и поздравлять, — вспоминает Янг. — Но поздравлять с чем? С тем, что я делаю свою работу?"

Выход Кейт Янг в соцсети совпал с моментом, когда крупные люксовые бренды стали продавать одежду через интернет-магазины вроде Net-a-Porter и MyTheresa. "Теперь ты можешь увидеть наряд с красной дорожки на экране смартфона, а потом тут же его купить, — объясняет Элана Фишман, редактор Page Six Style, который следит за трендами звездной моды. - Для такого влиятельного стилиста, как Кейт Янг, это означает, что ее выбор нарядов напрямую влияет на то, что покупают люди — вплоть до одежды, в которой звезда просто идет в Starbucks".

Так, прошлым летом актриса Софи Тернер — клиентка Янг — начала сочетать свою сумочку Louis Vuitton с мешковатыми штанами в бледно-голубую полоску от независимого афинского бренда Woera. По словам основательницы Woera Наталии Георгалы, брюки были распроданы "очень быстро". А уже в сентябре похожие модели появились в коллекциях Alberta Ferretti и Burberry. Фишман называет это "цепной реакцией" Кейт Янг в мире моды.

Когда Янг готовится к новому сезону красных дорожек, ее клиентки — в числе которых Джулианна Мур, Скарлетт Йоханссон и Дакота Джонсон — продолжают привлекать внимание модных критиков. "Теперь студии вкладывают немалые деньги в то, чтобы их звезды оставались на виду в Instagram и TikTok, — говорит Янг. — Это значит, что они должны носить запоминающиеся наряды".

Method dressing сводит Янг с ума. "Студии активно продвигают этот тренд, потому что мода становится продолжением маркетинга фильма, — объясняет она. — Взгляните на успех "Барби" и ее розовых премьер. Я понимаю, какой в этом смысл, но мне это не нравится. Ну правда же, Дакота Джонсон не собирается надевать паутину каждый раз, когда речь идет о "Мадам Паутина".

Вместо этого Янг предпочитает продвигать независимые бренды, сочетая привычные Gucci и Chanel с платьями от Карли Кушни, джинсами Still Here и украшениями, которые она создает в сотрудничестве с дизайнером Моникой Викандер. Эти аксессуары можно увидеть на таких звездах, как Дженнифер Лоуренс и Кристи Терлингтон.

"Ты хочешь предоставить платформу новым талантам, малому бизнесу, людям, работающим с переработанной тканью, - говорит Янг. - Но при этом одежда должна выглядеть потрясающе. Я провожу много исследований, чтобы найти ту, которая соответствует обоим требованиям".

Тем, кто хотел бы попасть в голливудскую машину моды, она советует "быть добрыми". Работа намного лучше, когда у тебя есть друзья, - говорит Янг. - Ты будешь видеть своих клиентов раздетыми каждый день. Ты будешь знать, когда они больны или беременны, или пытаются забеременеть. Это очень интимно. Это очень быстро сближает тебя с людьми".

По словам Янг, никто не предупредил ее, насколько эмоциональным может быть процесс подбора наряда для актрисы. "Это не то, чему можно научиться или подготовиться, — признается она. — Это просто происходит. Когда кто-то стоит в нижнем белье, а до "Оскара" остается два часа — это момент, который сближает".

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