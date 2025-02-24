Привет Репше, абажур и бабушкина штора: самые смелые наряды на вручении наград Гильдии киноактеров

Наградной сезон приближается к своему пику - вручению "Оскаров", которое пройдет 2 марта. И церемония награждения Гильдии киноактеров (Screen Actors Guild, SAG) 23 февраля стала последней репетицией перед выходом на главную красную дорожку киноиндустрии.

В то время как одни звезды приберегли самые эффектные наряды для "Оскара", другие блистали на церемонии Гильдии киноактеров. Тренд на темные элегантные платья сохранился, но не было недостатка и в более светлых тонах и необычных материалах. Не обошлось и без смелых сюрпризов.

Джейн Фонда

Fоtо: Vida Press

Потрясающая актриса в потрясающем наряде от Armani. На первый взгляд простое платье на самом деле является шедевром, созданным из килограммов бисера. А юбка вовсе не юбка - это каскад жемчужных бусин.

Майкл Ури

Fоtо: Vida Press

Актер был одет в костюм от Georges Hobeika, украшенный фирменной вышивкой кристаллами. Эти нежные элементы, вышитые в форме цветов, добавили мягкий штрих к классическому и структурированному мужскому костюму.

Джиа Коппола

Fоtо: Vida Press

Платье Valentino с блестками и оборками серебряного цвета, несмотря на эффектность и роскошь, сливалось с золотым фоном красной дорожки.

Ариана Гранде

Fоtо: Vida Press

Хотя фильм "Злая" не получил ни одной награды, Ариана Гранде продолжает поддерживать популярность всех оттенков розового на красных дорожках. На этот раз она надела платье Loewe с цветочными аппликациями.

Даниэль Дедуайлер

Fоtо: Vida Press

Платье Louis Vuitton, сшитое на заказ для актрисы, определенно не для того, чтобы в нем сидеть. Его необычный дизайн вызвал в социальных сетях сравнения с абажуром, аккордеоном и другими предметами.

Джейми Ли Кертис

Черное переливающееся платье Dolce & Gabbana с воротником и рукавами из перьев сразу же стало предметом обсуждения в социальных сетях, а образ актрисы сравнили с птицей.

Али Ан

Fоtо: Sipa USA

Как и наряд Кертис, платье актрисы, созданное саудовским брендом Ashi Studio, подверглось критике за наличие меха. Неэтично, но бесспорно привлекательно.

Лилли Сингх

Звезда YouTube надела платье с застежкой-молнией и цветочными аппликациями на бедрах и корсете. Этим нарядом она умудрилась попасть сразу в две категории - платье и пальто.

Синтия Эриво

Fоtо: Vida Press

Несмотря на то, что это платье высмеивали как напоминающее бабушкины занавески, оно действительно уникально. Это винтажная вещь из коллекции Givenchy haute couture 1997 года. И, что еще более легендарно, оно было создано покойным Александром Маккуином.

Тимоти Шаламе

Fоtо: Vida Press

Передаем привет нашему экс-политику Эйнару Репше и его кожаному костюму. Тимоти отлично выглядит в черной коже от Chrome Hearts и неоново-зеленой рубашке.

Зои Дешанель

Веселая, захватывающая и женственная монохромная версия смокинга от Giorgio Armani.

Джоуи Кинг

Fоtо: Vida Press

Платье Miu Miu - это уникальный парафраз унифицированного гардероба. Оно сочетает в себе что-то от смокинга, что-то от рубашки, но на самом деле не является ни тем, ни другим.

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