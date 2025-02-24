Год за пять: почему зимой мы выглядим старше и как это исправить?

Холодная ветреная погода, постоянно сухая кожа, тусклые волосы — все это визуально прибавляет нам лет и, как правило, зимой мы кажемся старше, чем есть на самом деле. Рассказываем, почему зима нас старит лет на пять и как этому противостоять.

Омолаживаем кожу вокруг глаз

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Чем холоднее погода на улице, тем заметнее становятся темные круги и мешки под глазами. На это есть свои причины: недостаток витамины D и К, более бледная кожа лица — и вот мы кажемся несколько лет старше. Принимайте витамины, пейте больше воды, ухаживайте за кожей с помощью качественной косметики, регулярно используйте патчи под глаза. Также при необходимости прибегайте к маленьким хитростям макияжа: например, растушевывайте консилер с помощью влажной губки — так кожа будет сиять, а вы станете выглядеть моложе.

Заботимся о волосах

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Сухой воздух в помещениях из-за центрального отопления, холодный воздух на улице (особенно если мы ходим без шапки), а еще статическое электричество — все это делает наши волосы зимой тусклыми и ломкими. Между тем, блестящие густые волосы — один из основных признаков молодости. Подберите питательные и увлажняющие маски и почаще балуйте свои волосы зимой.

Одеваемся в яркую одежду

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Зима — время темных и тусклых цветов. Почему-то жители Латвии предпочитают верхнюю одежду темно-синих, серых, черных или коричневых оттенков. Может быть, это практично, но так уныло. К тому же чем старше мы становимся, тем сильнее темная одежда подчеркивает любые морщины и недостатки на нашем лице, состаривая нас. Так что выбирайте яркие аксессуары и старайтесь выделяться на фоне нашей "серой" погоды. И несколько лет сбросите, и настроение себе повысите.

Питаем и увлажняем кожу

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Главный принцип зимнего ухода за кожей — ее постоянное увлажнение. Чем суше кожа, чем сильнее она шелушится, тем старше она выглядит и тем быстрее на ней появляются морщинки. Подберите хорошее средство, которое будет питать и увлажнять вашу кожу, и не забывайте его использовать регулярно — утром и вечером.

Ведем активный образ жизни

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Чем холоднее и темнее на улице, тем более пассивный образ жизни ведем и, соответственно, меньше занимаемся спортом и физкультурой. С одной стороны, это естественно: тело старается экономить энергию, а не тратить ее. С другой стороны, все же стоит собрать волю в кулак и начать тренироваться — хотя бы дома, хотя бы 15 минут в день. Помимо очевидной пользы для здоровья и укрепления иммунитета, спорт полезен для нашей кожи и реально помогает выглядеть моложе.

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