В субботу, 17 августа, яркой и разнообразной программой, рассчитанной на разные вкусы и людей разного возраста, Рига отмечает свой 823-й день рождения Риги.

В течение всего дня рижане и гости города могли бесплатно посетить различные концерты, представления, уличные выступления и аттракционы.

В программе праздника в Старой Риге впервые прошел гастрономический фестиваль "Рижский вкус": можно было попробовать уличную еду, блюда кухни народов мира, традиционные латвийские блюда, напитки различных пивоваров и множество других угощений.

На Эспланаде до 15.00 воскресенья, 18 августа, проходит круглосуточный баскетбольный турнир "Краю матч", а на дамбе АВ была представлена программа, подготовленная Рижским аэропортом, который отмечает свое 50-летие.

Главные события праздника в субботу проходят на набережной 11 ноября, где на большой сцене день начался с программы для самых маленьких горожан и гостей Риги.

Днем выступили различные группы – на набережной играли группы "Pirmais kurss", "The Sound Poets", "Rīgas Modes", "Carnival Youth", а также хип-хоп артист Fiņķis. Кульминацией праздника станет концерт "Сердце Риги" на большой сцене, а также лазерное шоу, представление с фонтанами и видеопроекция. Вечер завершится танцами с DJ Томом Гревиньшем и Зане Стоцкой.

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