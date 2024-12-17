Летом 2025 года Элина Гаранча выступит со специальной сольной программой "Посвящение" в Лиепае, Резекне и Цесисе.

Фонд поддержки культуры имени Андрея Жагарса в сотрудничестве с региональными концертными залами объявляет о серии концертов с участием одной из самых ярких современных оперных звезд Элины Гаранчи.

Даты и место проведения концертов:

19 июля в 19.00 - Концертный зал "Cēsis"

20 июля в 17.00 - Латгальское посольство GORS

26 июля в 19.00 - Лиепайский концертный зал "Lielais dzintars".

В сольной программе "Посвящение" Элина Гаранча возвращается к своим корням, демонстрируя благодарность и любовь к своей матери, выдающемуся педагогу по вокалу Аните Гаранче, и Латвии - своей родине, где она выросла и получила музыкальное образование.

Программа предлагает разнообразное и эмоционально насыщенное музыкальное путешествие с произведениями Роберта Шумана, Анри Дюпарка, Густава Малера, Язепа Витолса, Язепа Мединьша, Яниса Мединьша и Алфреда Калниньша.

Партнером Элины по сцене станет пианист Маттиас Шульц, который был интендантом Берлинской государственной оперы, а со следующего сезона возглавит Цюрихскую оперу.

Билеты на концерты можно приобрести в кассах концертных залов, а также в кассах сети Biļešu paradīze.

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