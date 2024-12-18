В этом году рижан и гостей города приглашают встретить Новый год на шести площадях Старой Риги, где будут выступать артисты, а настроение создаст специальная праздничная подсветка.

Новогодние гуляния будут проходить с 21 часа 31 декабря до 2 часов 1 января на Ратушной площади, площади Ливу, площади Пилс, у Пороховой башни, на набережной 11 ноября между Полю и Бискапа гате, на улице Калькю между улицей Вальню и бульваром Аспазияс.

На новогодних праздниках выступят популярные диджеи из Латвии и из-за рубежа, а фасады зданий украсят праздничные видеопроекции, созданные молодыми художниками, детьми и молодежью Риги.

DJ Ella, DJ Makree, Funky DJ Elegant, DJ PM2AM, DJ Monsta и телеведущий Армандс Симсонс будут веселиться и танцевать на площадях Старого города, а перед тем, как часы пробьют полночь, все вместе начнут обратный отсчет времени, чтобы встретить Новый год вместе.

Посетителям будут предлагаться горячие и прохладительные напитки и закуски. В Старом городе будут вывешены карты танцевальных площадок для празднования Нового года, чтобы каждый мог найти подходящую для себя.

Подробнее о праздновании Рождества и Нового года в Риге можно узнать на сайте www.kultura.riga.lv и на страницах Рижской думы в социальных сетях.

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