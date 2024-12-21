Подобрали для вас 10 бесплатных событий, на которые можно сходить в Риге в праздники — от выставок до маркетов.

Groove Box - Quadrat Musique Аllnighter

Ночь с 21 на 22 декабря

Laska V21, Vagonu iela 21

Клуб Laska V21, который весь год возил нам самую актуальную музыку на русском и не только, уходит в небольшой рождественский отпуск. Перед этим — вечеринка прямолинейной и бодрой танцевальной музыки.

Благотворительный концерт на Ратушной площади

22 декабря

Ratslaukums

Обещают мощный лайн-ап — Донс, Крис Ноа, Интарс Бусулис и другие. Будут собирать деньги для больных детей. Подробности акции в фейсбуке .

Адвент-программа в Таллинском квартале

22 декабря

Tallinas Kvārtals, Tallinas iela 10

Хор Maska будет исполнять песни легендарной группы Pērkons. Ожидаются космической красоты мелодии, спетые акапелла.

Джазовый вечер на Агенскалнском рынке

27 декабря

Агенскалнский рынок, Nometņu iela 64

Рождественское настроение будут создавать учащиеся и выпускники джазовой школы City Jazz Riga. В формате классического биг-бенда вам сыграют главные зимние хиты и немного поимпровизируют.

Новогодняя ярмарка в Калнциемском квартале

До 28 декабря

Калнциемский квартал, Kalnciema iela 35

Традиционный — 16-й год подряд — рождественский маркет в одном из самых уютных кварталов Пардаугавы. Обещаны фермерские продукты — вплоть до перчаток из собачьей шерсти — поп-ап выставку-маркет керамики и еду.

Рождественский рынок в Агенскалнсе

До 29 декабря

Агенскалнский рынок, Nometņu iela 64

Один из самых приятных рижских рынков зазывает на праздники тем же, что и другие — вкусной едой и глинтвейном (алкогольным и безалкогольным).

Празднование нового года в Риге

Ночь с 31 декабря на 1 января

Площадки будут на площадях перед Пороховой башней, Ратушной, Ливов и Пилс, на улице Калькю между Вальню и Аспазияс, на улице параллельной набережной 11 ноября. Праздничная программа — с 21:00 до 02:00. Участвуют DJ Ella, DJ Makree, Funky DJ Elegant, DJ PM2AM, DJ Monsta и телеведущий Арманд Симсонс.

Выставка работ Эдуарда Калниньша

До 4 января

Галерея Daugava, Ausekļa iela 1

Выставка к выходу альбома работ художника Эдуарда Калниньша. В уходящем году было 120 лет со дня его рождения. Можно посмотреть и на оригиналы работ Калниньша, и на фото самого художника, а также почитать эссе журналиста Яниса Мелбардзиса, которое тот написал в качестве портрета Калниньша.

Ярмарка студенческих работ Jaunmarka

До 5 января

LMA, Kalpaka bulvāris 13

Традиционный ивент Латвийской академии художеств (LMA). Три недели там выставляют лучшие работы студентов — от картин до фото, от скульптур до посуды. Каждые несколько дней кураторы меняют экспозицию. Произведения студентов можно купить в подарок кому-нибудь на Новый год — или себе любимому (любимой).

Рождественский сад в Торнякалнсе

До 6 января

Torņakalna iela 3

Много-много света и украшений в церкви и саду вокруг. Каждый день до Рождества будут зажигать свечи. В дни Адвента Рождества будет ярмарка с едой, горячими напитками и воркшопами, где можно научиться украшать свои имбирные печеньки.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !