Агенскалнский мурал с рыжим котом Персиком призывает сделать пожертвование для бездомных кошек, сообщили порталу Delfi представитель инициативы Гатис Замурс и руководитель приюта Dzīvnieku draugs Солвита Виба.

В преддверии Рождества Агенскалнский мурал с рыжим котом персиком получил праздничное украшение. Автор "муррала" Эрикс Цауне украсил Персика праздничной шапкой, а пейзаж дополняет гирлянда с лампочками. Жители микрорайона призывают не только любоваться искусством, но и жертвовать тем котикам, которым необходима помощь.

Авторы инициативы от имени Персика призывают всех, кто любуется "мурралом" и встречает Персика на улице Нометню, делиться с теми, кому не так повезло.

Рядом с муралом установлены таблички с QR-кодами, с помощью которых можно легко открыть страницу пожертвований и совершить платеж. Пожертвование можно также сделать из любой точки мира, зайдя на сайт persiks.lv. Все пожертвования пойдут в Агенскалнский приют Dzīvnieku draugs на улице Фридриха Цандера 4, который уже с 2001 года заботится о котах, которые остались без хозяев.

"Каждое пожертвование благотворительной организации помогло наполнить миски кормом, купить теплые лежанки, песок для кошачьих туалетов, но самое главное — помогло вылечить больных и травмированных котов и котят", — сказала Виба.

Она добавила, что приюту и ветеринарной клинике необходимы медикаменты, средства и предметы гигиены, а также средства для различных хирургических манипуляций и операций. "Мы благодарим всех жертвователей! Даже небольшие пожертвования помогают собрать общую сумму, необходимую для ежедневного содержания 50 кошек", — отметила глава Dzīvnieku draugs Солвита Виба.

Как сообщалось ранее, на улице Нометню 18 появился новый мурал — совместный проект художника Эрика Цауне и местных жителей. На стене дома изображены известные здания Агенскалнса и знаменитость района — рыжий кот Персик. Местные жители уже ласково прозвали фреску "муррал".

На новом мурале изображены несколько узнаваемых мест Агенскалнса — водонапорная башня на улице Алисес, старая телебашня, бывший кинотеатр Sarkanā ausma и церковь Святого Мартина. На заднем плане виден "новый Агенскалнс" — Солнечный камень, Резиденция философов и небоскребы Zunda Towers. Все это окружено характерной для Агенскалнса зеленью, а на переднем плане выделяется местная знаменитость — пушистый Персик.

Эрикс Цауне — гостевой лектор Латвийской академии художеств и талантливый художник визуальной коммуникации. Он принимал участие в многочисленных выставках как в Латвии, так и за рубежом, а его работы украшают улицы не только Риги, но и других городов.

Мурал был придуман Гатисом Замурсом, жителем улицы Нометню, 18. Он финансировал проект из личных средств, желая придать своему району новую визуальную идентичность.

Изображение имеет размеры 11x8 метров, и для его создания было использовано 11 баллончиков и восемь литров краски.

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