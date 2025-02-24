В выходные в Старой Риге пройдут веселые проводы зимы

2 марта этого года рижан и гостей города ждут на масштабном праздновании праздника Метени на Ратушной площади. Мероприятие познакомит с традициями этого праздника: пение и танцы, выступления маскарадных групп, выставка масок, творческие мастерские.

На Ратушной площади можно будет покататься на санях, запряженных пони, и прокатиться на санках, как на карусели. У костров можно будет попробовать праздничные блюда и напитки.

Также состоится шествие в масках по маршруту Ратушная площадь - Скарню - Аудею - Вальню - Калькю - Ливская площадь. Все желающие могут прийти и принять участие в шествии в маске на свой выбор.

Вести мероприятие будут Наурис Брикманис и Андрис Капустс, а на сцене можно будет увидеть группы Tā kā pērn, Rahu the Fool, Olas и певица Esmeralda.

Программа:

12.00 - Открытие, зажжение костров, шествие масок;

13.00 - выступление маскарадных групп Ķekatas и Meteņdiena čigāni, концерт группы Tā kā pērn;

14.00 - силовые состязания, выступление маскарадной группы Budēļi, концерт группы Rahu The Fool;

15.00 - сжигание огненного шара, концерт группы Olas.

Вход свободный.

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