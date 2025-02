В Риге выступит легенда пост-рока из Шотландии - Mogwai

Приоритетный доступ к билетам также получат подписчики Delfi Plus на один или два года, а также корпоративные абоненты. Ссылка для покупки будет доступна в профиле Delfi .

Группа Mogwai была основана в 1995 году в Глазго. Дебютный сингл "Tuner"/"Lower" вышел в 1996 году, а уже к концу того же года авторитетное британское музыкальное издание NME назвало их композицию "Summer" лучшим синглом недели. Такой же статус получил следующий релиз "New Paths to Helicon", что помогло группе сформировать преданную фанатскую базу. С тех пор популярность Mogwai только росла – с каждым новым альбомом число их слушателей увеличивалось.

На сегодняшний день группа выпустила 11 студийных альбомов, последний из которых – "The Bad Fire" – увидел свет в начале этого года.

Помимо студийных работ, Mogwai известны своими саундтреками к фильмам и сериалам. В 2006 году они написали музыку для документального фильма о Зинедине Зидане – "Zidane: A 21st Century Portrait", который затем вышел отдельным альбомом. В том же году их треки "Auto Rock" и "We're No Here" прозвучали в культовом фильме "Miami Vice". Группа также сотрудничала с Клинтом Манселлом и Kronos Quartet, создавая саундтрек для фильма "Фонтан".