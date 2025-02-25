В Риге выступит легенда пост-рока из Шотландии - Mogwai

9 сентября этого года на сцене концертного зала Palladium выступит одна из самых значимых групп в жанре пост-рок – Mogwai из Глазго, Шотландия.

Билеты поступят в продажу 28 февраля в 10:00 в сети Biļešu serviss. Члены клубов FBI и фестиваля Positivus смогут приобрести билеты в предварительной продаже с 10 часов утра 26 февраля, воспользовавшись специальным кодом, который будет отправлен зарегистрированным пользователям.

Приоритетный доступ к билетам также получат подписчики Delfi Plus на один или два года, а также корпоративные абоненты. Ссылка для покупки будет доступна в профиле Delfi.

Композиции Mogwai принято относить к жанру пост-рока – это особая, атмосферная музыка, основанная на гитарном звучании. Она создает звуковое пространство, в котором нет места лишним деталям – даже текстам песен, которые могли бы отвлекать внимание от звуковой материи.

Группа Mogwai была основана в 1995 году в Глазго. Дебютный сингл "Tuner"/"Lower" вышел в 1996 году, а уже к концу того же года авторитетное британское музыкальное издание NME назвало их композицию "Summer" лучшим синглом недели. Такой же статус получил следующий релиз "New Paths to Helicon", что помогло группе сформировать преданную фанатскую базу. С тех пор популярность Mogwai только росла – с каждым новым альбомом число их слушателей увеличивалось.

На сегодняшний день группа выпустила 11 студийных альбомов, последний из которых – "The Bad Fire" – увидел свет в начале этого года.

Помимо студийных работ, Mogwai известны своими саундтреками к фильмам и сериалам. В 2006 году они написали музыку для документального фильма о Зинедине Зидане – "Zidane: A 21st Century Portrait", который затем вышел отдельным альбомом. В том же году их треки "Auto Rock" и "We're No Here" прозвучали в культовом фильме "Miami Vice". Группа также сотрудничала с Клинтом Манселлом и Kronos Quartet, создавая саундтрек для фильма "Фонтан".

В последние годы Mogwai продолжили свою работу над кинопроектами: в 2022 году они записали саундтрек к сериалу Apple TV+ "Black Bird", представив альбом из более коротких композиций, что стало для них необычным экспериментом.

Группа активно участвует в благотворительных инициативах. В рамках тура Mogwai сотрудничают с организацией Plus1, поддерживающей фонд War Child. Один евро с каждого проданного билета будет направлен на помощь детям, пострадавшим в зонах военных конфликтов.

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