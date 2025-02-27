В кино это больше не покажут: "Балтийская жемчужина" обнародовала полную программу

В новом 2025 году старейший кинофорум в Балтии предлагает более мобильный формат – весеннюю и осеннюю неделю кинопремьер. Впервые в истории фестиваля его программа разделяется на два блока, два независимых кинопраздника. Весенняя "Балтийская жемчужина" пройдет с 14 марта по 17 марта. В программе ожидаются 14 фильмов, большинство из которых никогда не будут показаны в Латвии на большом экране.

"Мужчина, который мне нравится" (L’homme que j’aime, 1974, Франция)

Она — известная французская актриса, ироничная и благоразумная, приезжает в Америку на съемки фильма. Он — очаровательный композитор, самоуверенный весельчак, виртуозный обольститель, наполняющий жизнь окружающих безрассудной радостью. Они еще не знают, что ждет их хрупкую близость. Чем закончится история? Ответ остается за зрителем. Музыка Франсиса Лэя делает фильм еще более проникновенным.

"Пациент № 1" (2023, Грузия, Россия)

"Власть никогда не отдают, власть берут". Февраль 1984 года. В Центральную кремлевскую больницу поступает особый пациент — один из престарелых правителей страны, который цепляется за власть. Приговоренный к жизни любой ценой, он планирует участвовать в новых выборах и баллотироваться на новый срок. Визуально выверенная, холодная и беспристрастная история о манипуляциях, компромате и закулисье большой политики.

Фильм будет демонстрироваться только один раз!

"Бриллианты" (Diamanti, 2024, Италия, Франция)

Рим, 1970-е годы. Сестры Альберта и Габриэла Канова владеют модным ателье, специализирующимся на пошиве костюмов для театра и кино. Кто только не отражался в их зеркалах: Джина Лоллобриджида, Софи Лорен, Марчелло Мастрояни, Альберто Сорди. Здесь бывали известные артисты, политики, итальянские аристократы и даже мафиози... а имена некоторых гостей лучше вообще не произносить вслух. Салон высокой моды сестер Канова не удивить громкими именами и блеском славы, но ритмичный стук швейных машин нарушается с приходом неожиданного гостя.

Грядет грандиозная премьера, и в центре событий — гениальный художник по костюмам, обладательница премии "Оскар". Ее задача: создать не просто наряды для важной картины, а великое платье, которое станет легендой.

В фильме использованы оригинальные платья Роми Шнайдер и Клаудии Кардинале из фильмов Лукино Висконти ("Леопард", "Людвиг"), а также костюмы из картин Федерико Феллини.

"Искусство быть счастливым" (L’Art d’être heureux, 2024, Франция)

Устав от неудач и отсутствия признания, художник-концептуалист Жан-Ив Машон решает уединиться в маленьком городке среди Алебастровых скал, чтобы обрести вдохновение и создать шедевр. Но есть одна проблема: он не знает, что именно хочет рисовать. Поиски стиля, рискованные арт-эксперименты и неожиданные встречи втягивают его в паутину интриг. Постепенно художественное вдохновение превращается в хаотичный вихрь событий, а путь к славе — в невероятный аттракцион.

Просто посмотрите на мир глазами художника — во всей его абсурдности, магии и гротеске. Может быть, это и есть искусство быть счастливым?

"Божественная Сара. Бернар" (Sarah Bernhardt, la divine, 2024, Франция)

Париж, конец XIX века.На пике славы Сара Бернар бросает вызов условностям и предрассудкам. Ее скандальная репутация, экстравагантные увлечения и магнетизм гипнотизируют публику и держат прессу в напряжении. Оскар Уайльд, Альфонс Муха, Марсель Пруст, Виктор Гюго… Мужчины? Лишь средство для достижения цели. "Мадемуазель эпатаж" понимала: легенда неизбежно одержит верх над историей. Создавая образ загадочной, декадентской дивы, она неустанно подбрасывала новые поленья в костер сплетен. Кто же она на самом деле?

Единственный показ фильма состоится 14 марта на открытии кинофестиваля.

"Времена года. Вермильо" (Le Temps des saisons. Vermiglio, 2024, Италия, Франция, Швейцария)

Гран-при Венецианского кинофестиваля 2024

1944 год, Тирольские Альпы. Здесь жизнь неспешна, наполнена простыми радостями и повседневными заботами. Но однажды случается непредвиденное. В затерянную среди суровых ландшафтов деревушку Вермильо приходит неожиданный гость. Дезертир Пьетро нарушает повседневную жизнь учителя и его семьи.

Один из тех великих фильмов, о которых невозможно рассказать словами. Выдающаяся операторская работа Михаила Кричмана превращает каждый кадр в произведение искусства. Фильм выглядит как пасторальная живопись, где свет, тени и цвет создают уникальную атмосферу.

"Неприятность с Джессикой" (Trouble with Jessica, 2024, Великобритания)

Лондон, район Хэмпстед.В роскошном особняке ожидается вечер в лучших британских традициях… Вино льется рекой, беседы текут лениво, гости погружаются в уютное оцепенение. Но все меняется в одно мгновение. Происходит невероятное событие. Неприятность с Джессикой. Страсти накаляются: гламурная писательница подготовила убийственное развлечение, и теперь всех ждет ночь, полная разоблачений и сюрпризов.

Изысканная черная комедия с характерным британским юмором балансирует на грани между острой сатирой и рефлексией о любви в эпоху постмодернизма.

"Месье Азнавур" (Monsieur Aznavour, 2024, Франция)

К 100-летнему юбилею Шарля Азнавура

Café de Flore, Сен-Жермен-де-Пре. Здесь собирается культурная элита, под звуки джаза ведутся философские беседы. Но настоящее сердце богемного Парижа бьется в кабаре Монмартра. Здесь по вечерам звучит шансон, курится крепкий табак, а знаменитости сидят за соседними столиками. Жак Брель, Серж Гинзбур, Ив Монтан — их песни становятся голосом целого поколения. Шарль Азнавур — молодой талант, полный мечтаний. Он еще не знает, что его голос станет легендой.

Путешествие сквозь время сопровождается его проникновенными песнями.

Фильм будет демонстрироваться только один раз.

"Здравствуй, грусть" (Bonjour Tristesse, 2024, Франция, Италия)

Обжигающая драма о желаниях, ревности и предательстве под палящим солнцем Ривьеры. 17-летняя Сесиль проводит летние каникулы со своим отцом и его очередной пассией. Дни текут в праздности: долгие завтраки, жаркие купания, случайные романы… Но все меняется с приездом Анны — элегантной, безупречной женщины, старой подруги семьи. Летняя нега сменяется напряжением, рождается ревность, сомнения, обиды. Этот сезон оставит после себя разбитые мечты и чувство опустошения.

"Кандинский и Мюнтер" (Kandinsky & Münter, 2024, Германия, Франция)

История запретной любви и творческого союза авангардиста Василия Кандинского и его ученицы, музы и талантливой художницы Габриэле Мюнтер. После бурного, спонтанного влечения они рассуждают о композиции и перспективе, сплетают искусство, любовь и отчаяние. Отношения с гением полны противоречий. Любовь, страсть, творчество, но также интриги, обещания, предательства, ложь. Где заканчивается искусство и начинается боль?

"Моди: Три дня на крыльях безумия" (Modi, 2024, Франция, США)

За бутылкой абсента в "Ротонде" Пикассо и Кокто, Утрилло и Ривера, Сутин и Модильяни ведут жестокие споры, устраивают дебоши, провоцируют и дерутся. Искусство рождается в хаосе, где гении существуют на грани гения и саморазрушения. Модильяни балансирует на краю безумия. Его удерживает только новая муза. Но когда отчаяние овладевает им безраздельно, в Париж приезжает американский коллекционер. Он может изменить все.

"Дни жатвы" (Days of Heaven, 1978, США)

Специальное событие кинофестиваля

Впервые в Латвии — оригинальная версия культового фильма Терренса Малика. Полная реставрация легендарной картины, приуроченная к юбилейной премьере на Венецианском кинофестивале.

"Дни жатвы" — одно из самых величественных, завораживающих произведений в истории кино. История любви, прощения и утраты, рассказанная через роскошные образы, симфонию цветов и грандиозную музыку Эннио Морриконе. Ричард Гир в одной из лучших ролей.

Фильм демонстрируется только дважды. Первый сеанс уже распродан.

Последний показ: 16 марта, 14:00, кинотеатр Splendid Palace.

"Однажды Мишель Легран" (Une fois, Michel Legrand, 2024, Франция)

От "Шербурских зонтиков" до "Аферы Томаса Крауна", от композитора французской Новой волны до звезды Голливуда с тремя "Оскарами" — фильм прослеживает его блистательную карьеру. Финальное выступление Леграна — душераздирающий, торжественный аккорд великого творца.

"Очарование зла" (Riefenstahl, 2024, Германия, США)

Один из главных событий Венецианского кинофестиваля — документальный фильм "Рифеншталь", который критики единодушно назвали "леденящим душу и захватывающим разоблачением".

Ожесточенные споры о личности Лени Рифеншталь, ее творческих амбициях и политических пристрастиях не утихают до сих пор. Сьюзен Зонтаг в своем скандальном эссе обвиняла режиссера в пропаганде нацизма, а Квентин Тарантино называл ее гениальным новатором и самым мощным автором документального кино.

Кто же она? Женщина-легенда, романтизировавшая Третий Рейх, или талантливый художник, оказавшийся в ловушке времени? Революционер киноискусства или беспощадный пропагандист?

Режиссер Андрес Файель получил эксклюзивный доступ к личному архиву Рифеншталь: 700 коробок с письмами, фотографиями и дневниками. Эти материалы создают беспрецедентно откровенный и беспристрастный портрет выдающейся женщины, пытавшейся спасти свою репутацию. Теперь Лени Рифеншталь ждет приговора рижских зрителей.

Фильмы фестиваля будут демонстрироваться в кинотеатре Splendid Palace на оригинальном языке с синхронным переводом на латышский и русский языки. Зрители должны приходить на сеансы со своими наушниками - проводными, с разъемом 3,5 мм.

Информация о наличии дополнительных субтитров – на домашней странице фестиваля.

C 27 февраля в кинотеатре Splendid Palace начинает работать фестивальная касса, в которой вы сможете приобрести билеты на все сеансы фестиваля, даже на те, которые уже распроданы в Biļešu Serviss. К билетам, продаваемым в кассе, не добавляется наценка агентства. В фойе кинотеатра можно получить буклет "Балтийской жемчужины" с подробным описанием фильмов и другой важной информацией. Касса будет открыта по будням с 12:00 до 19:00, а в субботу с 12:00 до 17:30.

Программу "Балтийской жемчужины" можно найти на сайте balticpearl.lv, а также на страницах фестиваля в соцсетях Facebook, Instagram, YouTube. Билеты во всех кассах Biļešu Serviss.

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