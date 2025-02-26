Что, где и когда? "Мадам Рубинштейн", "Лисички", звезды Михаила Казиника и задушевность Татьяны Лазаревой

Конец февраля и начало марта предлагают разнообразную культурную программу. Практически все рижские театры выпустили многообещающие премьеры, в Рижском русском театре им. М. Чехова — гастроли Таллинского русского театра, в Splendid Palace – фестиваль документального кино Artdocfest/Riga и четвертую "Бриджит Джонс", в церквях играют вечное восходящие звезды Михаила Казиника. А там и погода улучшится.

"Лисички" в НРТ: одни едят землю - другие смотрят

Премьера Нового Рижского театра — постановка Кристины Крузе "Лисички" по пьесе американского драматурга Лиллиан Хеллман, которую называют "американским Чеховым". Социальная драма патриархального американского юга.

Обделенная наследством сестра борется за место под солнцем — отчаянно кокетничая с заезжим "северянином", помогая отправиться на тот свет пожилому мужу-миллионеру, пристраивая дочь замуж к нелюбимому племяннику и пытаясь шантажировать братьев. Но по-настоящему не полюбить кого-то из них — невозможно: братьев играют Андрис Кейшс с Гундарс Аболиньш, сестру — Сандра Клявиня, а мужа — пронзительно-уморительный Янис Скутелис.

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Негритянскую служанку Ади танцует с накладным задом темнокожая Амината Гриета Диарра. Как рассказывает театральная программка, этот танец типа полонеза исполняли в рабских кварталах плантаций Юга — таким образом подневольные люди выражали то, что их мучило.

Декорации впервые сделал не для себя (а для своей жены) худрук театра Алвис Херманис в духе уходящей натуры американских зазендейро. Надо думать, он же распорядился как следует топить в зале — получился юг, как он есть. Все такое старое и доброе, если не очень присматриваться.

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История создательницы империи красоты Хелены Рубинштейн

8,9, 22 и 23 марта в рижском отеле Poet сыграют спектакль "Мадам Рубинштейн" по пьесе австралийского драматурга и сценариста Джона Мисто – про империю красоты Хелены Рубинштейн в Нью-Йорке 50-х. Она изменила представления о красоте и создала такие инновации, как водостойкая тушь. Обратная сторона успеха - рискованные авантюры, жесткая конкуренция, предательство близких, гибель сына… Под конец жизни Хелена осознает, что умение любить важнее, чем побед в бизнесе.

"Когда начинаешь изучать жизнь Хелены Рубинштейн, быстро вырисовывается ее главная история: она научилась справляться с любыми обстоятельствами... Она просто вставала и шла дальше, а затем – снова вставала и шла. Это редкий навык, я сама всю жизнь ему учусь", - говорит исполнительница главной роли Вера Бабичева. В ролях: Марика Шмуксте, Наталия Маркелова, Марат Эфендиев. Музыка - Ави Беньямин (Израиль). Это первая премьера Театра "12 Lugas/12 пьес".

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Традиционные Дни Михаила Казиника в Риге

27 февраля в Малой гильдии - "Музыка для двоих": бывшие однокурсники по Московской консерватории - струнник-универсал, специалист по старинной музыке Назар Кожухарь и профессор Алексей Мошков исполнят Моцарта и Гайдна. Это благотворительный концерт в пользу ремонта органа.

27 февраля в Церкви святого Петра - "Пламя": молодой скрипач Дайнис Медяник, победитель конкурса "Восходящие звезды-2009". Сегодня он лауреат и финалист престижных международных состязаний, солист, концертмейстер Оснабрюкского симфонического оркестра. В дуэте с ним и соло выступит лауреат международных конкурсов Мария Вирки, обладатель двух Гран-при "Восходящих звезд". Сочинения Сарасате, Брамса, Изаи, Равеля, а также Баха, Шопена и Чайковского.

2 марта в Малой Гильдии - торжественный Гала-концерт "Восходящих звезд" с участием лучших конкурсантов и членов жюри - Михаила Светлова, Юлии Васильевой, Вячеслава Зубкова, Дайниса Медяника и других исполнителей. Дирижер вечера – Артур Гайлис, ведущий - Михаил Казиник.

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Гастроли Русского театра Эстонии на сцене рижского Театра Чехова

27 февраля в 19.00 - "Детективная комедия, или несчастный случай". Спектакль по пьесе Дарио Фо, Якопо Фо и Франки Раме "Случайная смерть анархиста" срочно выставили на замену постановке худрука театра рижанина Дмитрия Петренко "Очень много солнца" - там заболел артист. Обещают захватывающую интригу.

28 февраля в 14.00 и 19.00 - "На привязи". Острая пьеса о детстве, взрослении и жизненных трудностях, которые могут быть одинаково губительными в любом возрасте. Как обойти опасные рифы, кто или что может удержать молодость от гибельных страстей и саморазрушения?

1 марта в 13.00 и 2 марта в 12.00 - "Кто стучится в дверь ко мне…". Интерактивный спектакль для детей младшего возраста. Пьеса Ксении Никитиной по стихам Самуила Яковлевича Маршака

1 марта в 18.00 и 2 марта в 16.00 - "Дубровский". Спектакль Сергея Голомазова про одного (благородного) разбойника. Постановщик не скрывает симпатии к главному герою: несмотря на то, что Владимир Дубровский – бандит, он по-рыцарски романтично сражается против человеческой, социальной и нравственной несправедливости. Потому что не может иначе. И любовь к дочери унизившего его человека смогла пробудить в нем милосердие...

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"Бруталист" - в погоне за "Оскаром"

В Splendid Palace показывают драму от режиссера Брэди Корбета "Бруталист", получившую 10 номинаций на премию "Оскар", в том числе в категории "Лучший фильм". 33 года из жизни Ласло Тота, еврейского архитектора венгерского происхождения, представителя стиля "брутализм", пережившего Холокост. После окончания Второй мировой войны он эмигрировал в США, но и там все непросто... В главной роли - Эдриен Броуди, уже получавшего "Оскара" за фильм "Пианист".

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Татьяна Лазарева: где я и кто я?

1 марта на сцене дома Рижской еврейской общины Татьяна Лазарева выступит с программой "Лазарева Тут! С иронией к себе, жизни и окружающим". Сегодня популярная телеведущая создает для Youtube программу "Где я?" про самых уязвимых эмигрантов — подростков из Украины, России и Беларуси. В Риге обещает честно рассказать, как дошла до жизни такой, и выслушать вопросы людей, которые придут.

Интервью Delfi с Татьяной Лазаревой в канун приезда — здесь.

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