Prāta vētra летом выступит в пяти городах Латвии

Группа Prāta vētra анонсировала летний тур с пятью концертами в Латвии - Елгаве, Валмиере, Вентспилсе, Даугавпилсе и Риге. Билеты на все концерты поступят в продажу 7 марта.

"Мы усердно поработали и с нетерпением ждем встречи с вами! Пока мы создавали новый альбом, в нашей жизни произошло много значимых событий и юбилеев. Все эти праздники мы планируем отметить вместе с вами. И, как вы понимаете, сюрпризов будет предостаточно", — заявляют музыканты.

Как и прежде, на концертах прозвучат песни из нового альбома Prāta Vētra, а также любимые хиты, которые поклонники знают наизусть и неизменно поют вместе с группой.

Турне традиционно стартует в родном городе группы — Елгаве. Первый концерт состоится 26 июля на лугу напротив Елгавского дворца. 2 августа — концерт в Валмиере, 9 августа — в Вентспилсе, 16 августа — в Даугавпилсе и 23 августа — заключительный концерт в Риге на Большой эстраде Межапарка.

Визуальный стиль концертного тура разработал всемирно известный нидерландский фотограф Антон Корбейн (Anton Corbijn). Съемка прошла прошлой осенью в Барселоне, где группа работала над созданием нового альбома. "Мы сделали себе подарок на день рождения — новую встречу с Антоном. Нам хотелось запечатлеть атмосферу этого момента, передать настроение и отметить более чем 35 лет нашей дружбы. За два дня мы объехали разные уголки Барселоны, повеселились и сделали кадры как для афиши тура, так и для обложки альбома", — рассказывают участники Prāta Vētra. Дизайн плаката для тура создал молодой дизайнер Юрий Лукиянишенс.

Билеты на все концерты поступят в продажу 7 марта, их можно будет купить на сайте ekase.lv, в информационном центре торгового центра Spice, музыкальном магазине Randoms и городских кассах. В первые три дня — до 10 марта — стоячие билеты можно будет приобрести по специальной цене 35 евро.

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