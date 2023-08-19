Фото: LETA
В субботу, 19 августа столица продолжила отмечать свой 822 день рождения. В программе этого года — концерты, цирковые и театральные представления, а также конкурс на самый вкусный торт.

Праздник Риги пока прошел без происшествий, сообщил агентству LETA представитель Рижской полиции самоуправления Томс Садовскис. "День рождения Риги проходит очень спокойно", - сказал он, подчеркнув при этом, что полиция будет продолжать следить за безопасностью во время празднования.

Жителей и гостей города приглашают принять участие в насыщенной программе культурных и художественных представлений, концертов и мероприятий для всех возрастов.

В пятницу, 18 июня на Луцавсале концерт популярных музыкантов и шоу дронов над Даугавой.

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