Праздник Риги пока прошел без происшествий, сообщил агентству LETA представитель Рижской полиции самоуправления Томс Садовскис. "День рождения Риги проходит очень спокойно", - сказал он, подчеркнув при этом, что полиция будет продолжать следить за безопасностью во время празднования.
Жителей и гостей города приглашают принять участие в насыщенной программе культурных и художественных представлений, концертов и мероприятий для всех возрастов.
В пятницу, 18 июня на Луцавсале концерт популярных музыкантов и шоу дронов над Даугавой.
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