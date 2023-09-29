В рамках проекта по маршруту велодорожки построены остановки общественного транспорта, оборудованы зоны отдыха, установлены скамейки и велостоянки. На каждом участке по всей длине велодорожки стоят стенды, на которых отмечен ее маршрут, места отдыха и другая полезная информация.
В своем обращении мэр Риги Вилнис Кирсис отметил, что это не только самая длинная велосипедная дорожка, но и самая оборудованная для удобства велосипедистов — с подножками в местах, где велосипедистам приходится ждать зеленого сигнала светофора, площадками для отдыха и другими удобствами. Глава РД также лично опробовал дорожку, прокатившись на электросамокате.
Строительство велодорожки "Иманта — Даугавгрива" обошлось примерно в 6,7 миллиона евро.
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