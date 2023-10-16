В четверг, 19 октября, в Риге в отеле Wellton Riverside состоится неформальная благотворительная встреча с одним из лидеров российской политической оппозиции Михаилом Ходорковским и координаторкой движения "Открытая Россия" Анастасией Шевченко. Участники встречи смогу задать Михаилу Ходорковскому интересующие их вопросы. В целях безопасности для посещения встречи необходима регистрация. Детали можно узнать в Телеграм-канале Михаила Ходорковского.

Участники встречи смогут получить книгу Михаила Ходорковского "Как убить дракона?" с автографом автора в обмен на пожертвование в 30 евро. Собранные средства пойдут на операции по протезированию, необходимые украинским супругам Кристине и Сергею.

Во время бегства из оккупированного Россией Мариуполя их машина подверглась обстрелу. Кристина лишилась обоих ног, а Сергей — руки. Их дочь, 6-летняя Елизавета, погибла. Сейчас Кристина и Сергей находятся в Латвии и ожидают сбора 150 тыс. евро, необходимых для проведения операций в военном госпитале в США. Сбор пожертвований осуществляется на плаформе Ziedot.lv.

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