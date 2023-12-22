Последняя предновогодняя неделя, несмотря на все праздничные хлопоты, может принести философские и романтичные переживания, если не пожалеть истратить вечер себе на пользу. В программе — сразу несколько настоящих шедевров. Не забывайте — что под Новый год, то и весь год.

Вим Вендерс воспел уборщика туалетов

"Прекрасные дни" — кино наполненного и осмысленного молчания. Немолодой уборщик городских туалетов в Токио к своему ручному труду относится с медитативным спокойствием и непоколебимым старанием. Наведение чистоты унитазов способствует гигиене мыслей и чувств. Рутина разбавляется вкраплениями маленьких происшествий: кто-то спрятал за раковиной бумажку с игрой в крестики-нолики, напарник снова попал в беду, встречная за обедом в парке робко улыбнулась, а значит, вечер пройдет хорошо...

Прекрасное одиночество Гирта Круминьша

Фото: DELFI

29 декабря в 19:00 в Театре улицы Гертрудес — очень предновогодний моноспектакль "Остров одинокой планеты" бывшего актера Нового Рижского театра Гиртса Круминьша, у которого к 56 годам вдруг что-то пошло не так. Зато как пошло! Разгоняясь потихоньку, как очень стеснительный стендапер, экс-Обломов превращает все обломы последнего кризиса своей жизни во вкусные обломчики и обломушки. И в какой-то момент зритель поймет, что обламываться — совсем не страшно, а очень даже увлекательно. Иногда за это даже наградят сладеньким и погладят по головке. Главное — не терять духа и верить в волшебную силу искусства.

Сестринство бани по-черному



Что может быть увлекательнее общения четырех-пяти женщин в эстонской сауне, где дым стоит коромыслом? А если знать, что эта документальная работа Анны Хинтс" на полном серьезе претендует на "Оскар" от Эстонии? А если добавить, что в субботу 23 декабря в 17:00 фильм последний раз покажут в кинотеатре Splendid Palace? Ну а как еще двигаться к Рождеству, если не через баню?

Современные ритмы и мелодии

31 декабря центр цифрового искусства Digital Art House приглашает отпраздновать Новый год в ритмах разных жанров танцевальной музыки. Три сцены, множество гостей из-за рубежа, местные артисты, арт-инсталляции и, конечно же, отличный звук!

Гостей порадуют музыкальные артисты из Швеции — Amero, Hallasen и RudeLies, — а также из Великобритании — Konetix. Из местного состава будут такие исполнители, как: Urbanstep, rEZArin, NF3, Paazhe, Anna Yaxa, Fluxeon, Kelvin, Kupr, Jsus, Battery K, Juman, Molly и Dragoncat.

"Холодное сердце" под горячую музыку

Фото: Publicitātes foto

30 декабря в Arēnā Rīga — знаменитый анимационный фильм студии Disney "Холодное сердце" с фантастическими спецэффектами и живой музыкой оркестра из 70 музыкантов. Это станет вечером двух юбилеев: 10 лет фильму и 100 лет студии.

Мальчик, который может спасти мир

Этой работы Хаоми Миадзаки поклонники творчества великого японца ждали десять лет. И ничуть не обманулись в ожиданиях: в полнометражной анимации 82-летнего маэстро "Мальчик и цапля" сошлись все нити его предыдущих творений. Мир снова замер на грани уничтожения, но пока в нем есть подростки, верящие в чудеса, в их руках всегда окажется хоть маленький камушек надежды на будущее.

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