Исследование о применении гидроксихлорохина для лечения COVID-19 было официально отозвано из научного журнала спустя несколько лет после публикации, вызвавшей бурные споры.

Одним из авторов статьи был Дидье Рауль, французский врач, который продвигал этот препарат в качестве лекарства для лечения COVID-19 и с тех пор был отстранен от занятий медициной.

Elsevier, издательская компания, которой принадлежит International Journal of Antimicrobial Agents, заявила, что были высказаны опасения по поводу соблюдения в статье "этических норм и надлежащего проведения исследований с участием людей".

В заявлении об отзыве публикации 2020-го года высказаны сомнения относительно "методологии и выводов" статьи.

Расследование, которое привело к отказу от статьи, проводилось с участием независимого консультанта, доктора Джима Грея, специализирующегося на микробиологии.

Отказ от публикации означает, что статья считается ошибочной и ненадежной и не должна использоваться в качестве справочника для будущих исследований.

"Журнал не смог установить, все ли пациенты могли принять участие в исследовании, чтобы успеть проанализировать данные и включить их в рукопись", - говорится в примечании к отзыву.

В примечании также говорится, что им не удалось установить, давали ли пациенты своё согласие на прием азитромицина - антибиотика, который по протоколу должен был использоваться вместе с гидроксихлорохином.

Примечательно, что трое из 18 авторов статьи связались с журналом по поводу представления и интерпретации результатов и заявили, что "больше не хотят, чтобы их имена ассоциировались со статьей".

Гидроксихлорохин - это лекарственный препарат, используемый в основном для лечения и профилактики малярии, а также для лечения некоторых других заболеваний.

Рауль, французский микробиолог и профессор Университета Экс-Марсель II, привлек внимание мировой общественности во время пандемии, заявив, что гидроксихлорохин можно использовать в качестве средства для лечения COVID-19.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) первоначально разрешило экстренное применение гидроксихлорохина в марте 2020 года, но в июне 2020 года отозвало это разрешение из-за отсутствия доказательств его эффективности.

Исследования также показали, что существует ряд проблем с безопасностью его использования.

Тем временем Рауль ведет судебную тяжбу в связи с решением организации французских врачей запретить ему заниматься врачебной практикой в течение двух лет.

По данным французской газеты Le Parisien, он также является объектом расследования прокуратуры Марселя, касающегося качества исследований и медицинской деятельности в его бывшем институте.

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