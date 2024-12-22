22 декабря в возрасте 82 лет скончалась легенда латвийского анимационного кино Розе Стиебра, сообщила агентству LETA представительница Studijas Lokomotive Лиене Виновска.

Розе Стиебра – один из пионеров анимационного жанра в Латвии. Сразу после окончания университета вместе с Анси Берзиней она основала в творческом объединении Латвийского телевидения группу анимационного кино Telefilma-Rīga и создала особый стиль рисованной анимации.

"У нее учились многие мастера мультипликации, а на анимационных фильмах, созданных режиссером, выросло несколько поколений. Это и популярные мультфильмы "Zelta sietiņš", "Zaķīšu pirtiņa" и "Kabata", а также "Spēlēju, dancoju!" по мотивам пьесы Райниса, и много других", - говорит Виновска.

За свою выдающуюся творческую деятельность на протяжении почти полувека Стиебра получила множество наград, в том числе "Большого Кристапа" за пожизненный вклад, премию Спидолы Латвийского фонда культуры за создание профессионального анимационного кино в Латвии, а также Орден Трех Звезд.

Анимационные фильмы Розе Стиебры стали латвийской классикой этого жанра.

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