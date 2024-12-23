Американская актриса Блейк Лайвли обвинила актера и режиссера Джастина Бальдони в сексуальных домогательствах, сообщает эстонский портал Delfi со ссылкой на ТСН.

Актеры работали вместе над фильмом "Все закончится на нас", где воплотили на экранах главные роли.

Лайвли вышла с публичным комментарием и заявила, что на съемочной площадке была токсичная атмосфера, которую вызвал непосредственно Бальдони, пишет Daily Mail. В судебном иске актриса утверждает, что коллега во время съемок целовал ее дольше определенного времени, показывал ей фото и видео обнаженных женщин, много говорил о сексе и обсуждал гениталии членов съемочной группы.

Кроме того, Джастин Бальдони собрался уничтожить репутацию Лайвли из-за того, что она отказалась пиарить фильм. К слову, актриса видела рекламу картины более жизнерадостной, а режиссер сделал акцент на теме домашнего насилия. Как говорится в иске, Бальдони вместе с публицисткой Дженнифер Абель и кризисным пиар-менеджером Мелиссой Натан подготовили целый план, чтобы испортить репутацию Лайвли, а режиссера – наоборот отбелить.

"Я надеюсь, что мой судебный иск поможет отодвинуть завесу над этой зловещей тактикой мести, чтобы нанести вред людям, говорящим о неправомерном поведении, и поможет защитить других, которые могут стать мишенью", — прокомментировала Блейк Лайвли.

Команда Джастина Бальдони уже отреагировала на скандальные обвинения. Актер все отрицает и отмечает, что судебный иск – это попытка Лайвли отбелить свою репутацию после того, как появились слухи о ее не лучшем поведении на съемочной площадке.

Фильм "Всё закончится на нас" (It Ends with Us) — романтическая драма 2024 года, режиссёром которой стал Джастин Бальдони. Сценарий написан Кристи Холл, а картина основана на одноимённом романе Колин Гувер. Главные роли исполнили Блейк Лайвли (которую также можно увидеть в роли продюсера), Джастин Бальдони, Брэндон Скленар, Дженни Слейт и Хасан Минаж. Фильм вышел в прокат 9 августа 2024 года, после премьеры в Нью-Йорке.

Сюжет фильма повествует о Лили Блум (Блейк Лайвли), которая возвращается в родной город, чтобы прочитать панихиду на похоронах своего отца. В Бостоне она знакомится с Райлом Кинкаидом (Джастин Бальдони), нейрохирургом, и между ними возникает роман. Однако отношения осложняются, когда Лили встречает своего бывшего возлюбленного Атласа (Брэндон Скленар), и её прошлое с ним начинает влиять на настоящее. Лили предстоит решить, как справиться с любовью, насилием в отношениях и личными травмами.

Фильм затрагивает важные темы насилия в семье, эмоциональных травм и женской силы. Лили сталкивается с трудным выбором между Райлом, который проявляет агрессию, и Атласом, с которым она пережила свою первую любовь. В конце Лили решает разорвать порочный круг насилия в своей семье и начать новую жизнь, ссылаясь на фразу "Всё закончится на нас".

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