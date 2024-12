Фильм "Всё закончится на нас" (It Ends with Us) — романтическая драма 2024 года, режиссёром которой стал Джастин Бальдони. Сценарий написан Кристи Холл, а картина основана на одноимённом романе Колин Гувер. Главные роли исполнили Блейк Лайвли (которую также можно увидеть в роли продюсера), Джастин Бальдони, Брэндон Скленар, Дженни Слейт и Хасан Минаж. Фильм вышел в прокат 9 августа 2024 года, после премьеры в Нью-Йорке.