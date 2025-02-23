Латвийский "Поток" получил американскую премию ISA - как лучший международный фильм

Латвийский анимационный фильм режиссера Гинтса Зилбалодиса "Поток" ("Straume") 22 февраля в Санта-Монике, Калифорния, на церемонии вручения наград "Independent Spirit Awards" ("Приз независимого духа") получил приз как лучший международный фильм, сообщает агентство LETA.

"Independent Spirit Awards" (ISA) обозначает шансы независимого фильма на получение премии Американской киноакадемии "Оскар".

"Independent Spirit Awards" вручается малобюджетным фильмам, которые хотя бы частично финансируются из источников за пределами голливудской системы.

Премия "Independent Spirit Awards" присуждается лучшим независимым фильмам и сериалам. В этом году больше всего призов удостоился фильм "Анора" - он получил награды за лучшую режиссуру, за лучшее изображение главной роли, а также был назван лучшим фильма.

Полный список лауреатов премии "Independent Spirit Awards" можно посмотреть здесь.

За премию "Оскар" анимационный фильм Зилбалодиса "Straume" будет соревноваться в категории "Лучший полнометражный анимационный фильм" и в категории "Лучший международный фильм".

"Поток" ("Straume") уже завоевал не менее 50 международных признаний, в том числе премию "Золотой глобус" как лучший анимационный фильм и стал обладателем премии Европейской киноакадемии.

Анимационный фильм "Straume" был создан как совместное производство трех стран в сотрудничестве с латвийской студией "Dream Well Studio", французской студией "Sacrebleu Productions" и бельгийской студией "Take Five".

В технике 3D-анимации "Поток" рассказывает историю о коте, который во время сильнейшего наводнения вынужден покинуть дом и укрыться в небольшой лодке вместе с другими животными. Чтобы выжить в новом мире без людей, кот должен изменить свои привычки и сотрудничать с собакой, капибарой, лемуром и птицей.

В творческую команду м/ф вошли режиссер, продюсер, сценарист и художник Зилбалодис, продюсер и соавтор сценария Матис Кажа, продюсеры Рон Дианс и Грегори Залкман, звукорежиссер Гурвал Койк-Галлас, главный аниматор Лео Силли-Пелисье, авторы музыки Зилбалодис и Рихард Залюпе, создатели визуальных эффектов Константин Вишневский и Мартиньш Упитис.

Celebrating the Independent Spirit Award! pic.twitter.com/AN9zQ1cTKL — Gints Zilbalodis (@gintszilbalodis) February 23, 2025

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