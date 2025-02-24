Этих рыб крайне редко можно увидеть живыми. Почти каждый раз, когда в водах появляется гигантская ремень-рыба, или сельдяной король, это становится громкой историей, освещаемой в СМИ по всему миру. Еще реже можно встретить живой экземпляр, выброшенный на берег. Именно это произошло в Мексике 9 февраля, сообщает The Washington Post.

Это необычное морское существо окружает множество легенд и поверий. С японского название рыбы "рюгу но цукаи" переводится как "посланник из дворца морского бога", а в местном фольклоре она также известна как "рыба Судного дня" - ее появление якобы предвещает надвигающееся землетрясение или цунами. Несколько сельдяных королей были найдены выброшенными на берег после вызванной землетрясением катастрофы на АЭС "Фукусима" в 2011 году. Ученые подчеркивают, что это совпадение, так как никаких достоверных свидетельств о связи между природными катастрофами и появлением рыбы не найдено.

"Научных доказательств такой взаимосвязи нет, поэтому я считаю, что людям не о чем беспокоиться, — говорит Хироюки Мотомура, профессор ихтиологии в университете Кагосима. — Я полагаю, что эти рыбы поднимаются на поверхность, когда находятся в плохом физическом состоянии. Тогда их захватывают водяные потоки, поэтому их чаще всего находят мертвыми".

Гигантская гигантская ремень-рыба (Regalecus glesne) обитает во всех мировых океанах, но их редко можно увидеть, поскольку они живут в морских глубинах - не менее 300 метров, но могут жить на глубине до километра. Сельдяной король считается одной из самых необычных рыб мирового океана. У него длинное змееобразное тело, длина которого может достигать 11 метров. Есть сообщения об особях длиной до 15 метров, однако их достоверность не подтверждена. Плавают такие рыбы обычно головой кверху, располагая тело в положении, близком к вертикальному. Считается, что именно сельдяные короли были причиной появления легенд о морских змеях. Размер и характерный вид действительно придают им сходство с этими мифическими существами.

Найденная несколько дней назад на побережье Мексики - совсем юная рыба, судя по видео, ее длина составляет около полутора метров. Но не исключено, что это может быть и другой вид ремень-рыбы. Ее выбросило на песок, и нашедшие люди вернули ее на мелководье. Один из них, похоже, знал, что именно он нашел, в видео он говорит: "Это сельдяной король, они почти никогда не встречаются живыми. Никто не поверит!"

В 2024 году у берегов Калифорнии было зафиксировано три случая обнаружения ремень-рыбы. Их не видели в этих водах уже 125 лет. Однако все три особи были мертвы. Исследователи провели некропсию, чтобы определить точную причину смерти и узнать больше об анатомии и жизни этих редких рыб. Почти ничего не известно о поведении и размножении этого вида рыбы, мало сведений о ее пищевых привычках и неизвестно, почему она плавает вертикально.

В 2023 году более крупный экземпляр сельдяного короля был обнаружен у берегов Тайваня живым. И дайверы сняли это на видео. В 2022 году у берегов Чили рыбаки поймали шестиметрового сельдяного короля. Ранее у берегов Мексики был замечен экземпляр длиной 4,5 метра.

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