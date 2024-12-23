Пироги, сытные салаты, жаркое, картофель, вино, сладости, а еще нарезка и запеченное мясо или рыба… Зима — настоящий праздник живота. Как сохранить бодрость и здоровье в этом водовороте еды, питья и, конечно же, стресса?

Длинные рождественские каникулы, почти незаметно сливающиеся с новогодними торжествами, зачастую превращаются в основательное застолье, последствия которого ощущаются еще долгое время. Стресс, который мы испытываем весь декабрь, также ложится дополнительной нагрузкой на наше здоровье: успеть купить подарки, выполнить цели уходящего года, подготовиться к праздничному столу, успеть сходить на рождественские мероприятия и сделать маски для детских праздников.

Психолог Джудия Хо рассказала Forbes, что переедание во время праздников — для многих способ справиться со стрессом и повышенной концентрацией внимания. "Кроме того, существует большое социальное давление: если все едят, то и вам придется, даже если вы не голодны. Исследования показывают, что люди склонны переедать и много пить в группах, чтобы не отставать от других".

Но эксперты также говорят, что категорически отказываться от всех праздничных угощений не очень хорошо — это может привести к тревоге и желанию отдалиться от семьи, которая наслаждается атмосферой и закусками. Лучше все взвесить и найти золотую середину, которая позволит вам и вкусно поесть, и не навредить организму.

Балуйте себя, но в меру

Наслаждаться вкусной едой в кругу семьи во время праздничного сезона — это совершенно нормально, и не нужно этого бояться. Клинический психолог Джессами Хибберд считает, что в застольях нет ничего плохого, нужно лишь соблюдать здоровую пропорцию. "Здесь хорошо работает правило 80:20, то есть 80 процентов отводится здоровому питанию. Наслаждайтесь деликатесами, но не забывайте о фруктах и ​​овощах", — объясняет эксперт, напоминая, что не стоит постоянно пополнять свою тарелку, а одной порции сочного жаркого вполне достаточно.

Будьте осторожны с алкоголем

Много алкоголя может сильно навредить здоровью, особенно если употреблять его в течение нескольких дней подряд. Понятно, что для некоторых людей праздник немыслим без вина или игристых напитков, и хотя это действительно так, важно не увлекаться. "Старайтесь не переусердствовать с алкоголем. Он обладает мочегонным эффектом, что может привести к обезвоживанию", — объясняет доктор Роберт Хендерсон, кардиолог из Ноттингемского университета.

Будьте активны

Не забывайте заниматься спортом во время праздников. Это может быть даже сложнее, чем не переедать. Конечно, перед Рождеством и Новым годом мы вряд ли пойдем в спортзал или на пробежку, но прогулка по лесу может оказаться как нельзя кстати. Также в день праздника можно сходить на каток, как в помещении, так и на улице. Поездки в гости тоже можно превратить в активный отдых — не ездите на машине, а ходите пешком! Если вам повезет и Рождество будет белым, то прекрасным занятием станет катание на лыжах.

Много воды

Во время праздничного сезона необходимо помнить о воде. При обильном питании и употреблении алкоголя особенно важна вода, иначе организм может начать обезвоживаться, а принятая пища будет перерабатываться медленнее.

Медленно и с паузами

Чтобы праздник не закончился дискомфортом от избытка еды и питья, есть несколько хитростей, которые помогут не переборщить. Прежде всего, от еды нужно получать удовольствие, поэтому ешьте медленно, смакуя каждый кусочек — это поможет избежать переедания. Использование небольших тарелок также поможет не переесть, при условии, что тарелка не будет пополняться регулярно. Если собираетесь на торжество, дома можно съесть здоровую пищу, чтобы прийти уже сытым и не хватать все, что вам предложат.

Важно помнить, что праздники — это время вместе, положительные эмоции и радость. Этому вряд ли будет способствовать плохое самочувствие после излишеств.

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