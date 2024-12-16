Традиционно в конце года компания Google представила ежегодный отчет самых популярных поисковых запросов. Глобальный список возглавили спортивные события - Кубок Америки по футболу, Чемпионат Европы по футболу и Кубок мира по крикету среди мужчин (ICC Men's T20 World Cup). Жителей Латвии спорт тоже интересует, но лидирует не он.

Согласно отчету Year in Search 2024, в этом году самым популярным поисковым запросом в Латвии был Vivi. Далее идут Чемпионат Европы по футболу, Донс (представитель Латвии на "Евровидении" в этом году), фильм "Субстанция" и дифтерия.

Самой популярной знаменитостью, которую "гуглили" в Латвии, оказался Донс. Также в пятерку вошли Дональд Трамп, Камала Харрис, Пи Дидди и олимпийская чемпионка по боксу Иман Хелиф.

Среди покойных знаменитостей - Лиам Пейн, Алексей Навальный, Юрис Кулаковс, Анастасия Заворотнюк и Ален Делон.

Наиболее популярным поиском среди событий стал Чемпионат Европы по футболу, затем идут президентские выборы в США, Олимпийские игры и два исторических боксерских поединка - Усик против Фьюри и Майк Тайсон против Джейка Пола.

Ну а самым популярным поисковым запросом среди рецептов стал рецепт вафель. Также в пятерке солянка, торт "Павлова", коктейль Aperol spritz и сироп из аронии.

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