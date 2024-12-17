Горячие ванны для ног — это популярный народный способ лечения ОРВИ. Порой используют только воду, а иногда добавляют в неё горчичный порошок. На самом ли деле эффективна ли такая процедура против симптомов простуды, рассказывает "Проверено.Медиа".

Этот метод крайне популярен, в том числе и в Сети, где можно найти десятки рецептов "как правильно парить ноги при простуде", особенно много вариантов — с горчицей. В качестве альтернативы горчице некоторые предлагают использовать скипидар. О пользе парения ног в борьбе с простудой пишут блогеры, сайты медицинских центров и аптек. Впрочем, ряд ресурсов отмечает, что у процедуры есть и ограничения, например высокая температура тела.

Простуда — это заболевание верхних дыхательных путей, при котором воспаляется слизистая оболочка носа, горло и придаточные пазухи. Простудой называют не одно конкретное заболевание — это группа симптомов, вызванных различными вирусами, чаще всего риновирусами. Заболевание обычно не считается серьёзным, но может значительно ухудшить качество жизни на несколько дней. Симптомы простуды могут варьироваться в зависимости от типа вируса и состояния иммунной системы человека. Чаще всего симптомы такие: заложенность носа, чихание и насморк, боль в горле (от лёгкого дискомфорта до сильной боли при глотании), кашель, головная боль, слабость и усталость, общее чувство недомогания, мышечные и суставные боли, повышенная температура.

Сразу стоит отметить, что лекарства против простуды не существует, возможно только устранение или облегчение её симптомов. Горячая ванна для ног якобы может облегчить заложенность носа, помочь при насморке, устранить кашель и ускорить общее выздоровление, а также не допустить осложнений. Однако врачи доказательной медицины относятся к такому способу весьма скептически. Терапевт Ирина Ярцева отмечает: "Клинического эффекта от погружения ног в кипяток не будет. Распаренные влажные ноги можно переохладить". А врач и популяризатор доказательной медицины Алексей Водовозов добавляет: "Горчичники в носках могут привести к химическому ожогу кожи вплоть до образования волдырей". Аллерголог и иммунолог Ольга Жоголева, выступая на форуме "Учёные против мифов", отметила: убедительных научных данных в пользу того, что горячая ванная для ног облегчит симптомы ОРВИ, нет. Известный педиатр Евгений Комаровский рассказывает о такой опасности процедуры: "Проведите эксперимент. Пойдите в ожоговый центр и спросите у любого доктора, как вы относитесь к процедуре под названием "парить ноги"? Только будьте готовы к тому, что вам скажет доктор. Представьте ситуацию: сидит ребёнок с ногами в тазике, и мама, не убрав из этого тазика его ног, доливает туда кипяток…"

Однако некоторые исследования о пользе горячих ванн всё-таки есть. Например, в 2021 году египетские врачи провели эксперимент: 100 детей, госпитализированных с ОРВИ, лечили или с применением горячих ванночек для ног (38–40 °C), или без, по стандартному протоколу. До начала процедуры температура тела в экспериментальной группе составляла в среднем 38,7 °C ± 0,417 (то есть от 38,3 °C и до 39,1 °C примерно), а в контрольной — 38,6 °C ± 0,587 (от 38,1 °C до 39,1 °C). После проведения ванны для ног для одной группы и стандартного лечения для другой врачи получили такие значения: 37,4 °C ± 0,496 (то есть от 37 °C и до 37,8 °C) в группе, попарившей ноги, и 37,8 °C ± 0,554 (от 37,3 °C и до 38,3 °C) — во второй. В целом улучшения у участников, которые и парил ноги, и получали лечение, конечно же, были, однако на практике снижение температуры по сравнению с участниками, получавшим только стандартное лечение, весьма незначительно — около 0,4 °C. С учётом, что даже у здорового человека температура тела в разное время суток может колебаться в пределах 0,5 °C, такое снижение не выглядит существенным.

Индийские врачи в 2020 году провели схожий эксперимент (правда, с участием взрослых в возрасте 20–30 лет), а температура воды была чуть выше — от 39 °C до 43 °C. В группе вмешательства температура в среднем снизилась с 38,5 °C до 37,7 °C (с учётом разброса — с 38–39,2 °C до 37,2–38,1 °C), а в группе контроля — с 38,5 °C до 38,2 °C (с учётом разброса — с 37,9–39,1 °C до 37,6–38,7 °C). То есть среднее снижение составляло всего полградуса, что снова не выглядит как клинически значимый результат. Другая группа индийских учёных получила чуть более существенные данные: ванна для ног с горячей водой в дополнение к обычной медикаментозной терапии помогла сбить температуру ещё на 0,6 °C. А третья группа исследователей, тоже из Индии, продемонстрировала, что горячая ванна для ног сбивает детям 6–12 лет температуру всего на 0,3 °C эффективнее, чем стандартное лечение.

Влияние горячей ванночки для ног на другие симптомы простуды, например боли в горле и заложенности носа, учёными не изучались. Однако боль в горле и заложенность носа возникают из-за того, что в месте инфекции высвобождаются различные противовоспалительные и иммунорегуляторные цитокины, а также возникает отёк тканей и пережатие нервов. Нагревание ног никаким способом не может заставить организм снизить выработку этих агентов, а также уменьшить местный отёк в столь отдалённых от ног органах. Поэтому даже теоретически ванночки для ног не способны ослабить эти симптомы.

Василий Власов, профессор Высшей школы экономики и специалист в сфере доказательной медицины, в комментарии для "Проверено" резюмирует: "Как всегда, с такими способами хороших исследований нет. И, как всегда, важно быть осторожным с кипятком и умеренным. А главное, от такой процедуры стоит ожидать в первую очередь удовольствия, а не молодости и здоровья".

Единственное, чем горячие ванны для ног действительно могут помочь, — это расслабиться и снять напряжение в мышцах ног, возникающее при простуде. В остальном этот народный способ, несмотря на его популярность, скорее бесполезен, а иногда (например, когда вода в ванночке слишком горячая) и опасен, так как чреват ожогами. Хотя эксперименты и показывают, что ванны для ног, если сопровождать ими стандартное лечение, могут снизить температуру, разница весьма незначительна — не более суточного колебания температуры человека.

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