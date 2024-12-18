До 13 января в трех городах Латвии будут стоить шкафы для обмена подарками, куда можно принести полученную в подарок ненужную вещь, которая может пригодится кому-то другому

Шкафы расположены в рижского торговом центре Akropole Alfa напротив магазина Flying Tiger, в ТЦ Šokolāde в Сигулде и Rietumu Centrs в Лиепае.

Предназначение подарочных шкафов — обмениваться подарками, полученными на Рождество, которые кажутся бесполезными и хранятся без использования или выбрасываются.

Жителям предлагается класть подарки в шкафы без специальной упаковки или в прозрачной подарочной упаковке, чтобы содержимое было видно окружающим. Подарки, размещённые в шкафу, находятся в свободном доступе.

Организаторы инициативы - компания Eco Baltia vide - просят не класть в шкаф продукты с коротким сроком годности.

Подарки, которые останутся в шкафу после завершения акции, будут переданы благотворительной организации Otrā Elpa.

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