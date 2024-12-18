21 декабря в Риге состоится традиционное благотворительное мероприятие в поддержку брошенных и больных уличных животных "Загляни в сердце 2024". В рамках мероприятия пройдет презентация нового двуязычного издания сказки "Мельница котика" Карлиса Скалбе, которую иллюстрировала художница Ольга Якубовская, творческие мастерские и ярмарка.

"Идейным вдохновителем и организатором благотворительного мероприятия стал профессор Раффи Хараджанян - впервые оно состоялось в 2017 году. Для наших волонтеров это стало очень важным событием, ведь оно объединяет тех, кому не безразличны несчастные кошки и собаки. Мы стараемся им помочь - вылечить, найти хороших хозяев. Это все требует не только времени и сил, но и финансовых ресурсов на ветеринарные услуги и корм. Поэтому мы очень надеемся на помощь неравнодушных людей!", — отмечает Ирина Власенко, руководитель общества Dzīvnieku palīdzības dienests и соорганизатор "Загляни в сердце 2024".

Все средства, вырученные на ярмарке, будут переданы на оплату ветеринарных услуг для бездомных животных, о которых заботится общество Dzīvnieku palīdzības dienests - сейчас их примерно 100.

На ярмарке можно приобрести изделия местных ремесленников, работы художников, кондитерские изделия и многое другое. Также в рамках мероприятия пройдут творческие мастерские для детей. Благотворительное мероприятие "Загляни в сердце 2024" проводит общество Dzīvnieku palīdzības dienests в сотрудничестве с Ассоциацией национальных культурных обществ Латвии им. И.Козакевич, председателем правления ассоциации, профессором Раффи Хараджаняном.

"Загляни в сердце 2024" состоится 21 декабря 2024 года в Риге, в Доме АНКОЛ им. И.Козакевич на ул. Слокас, 37.

Начало в 12:00. Вход за пожертвование.

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