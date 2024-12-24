На момент смерти Бёрту было порядка 90 лет, сообщила администрация парка Crocosaurus Cove, в котором жил крокодил. Он достигал пяти метров в длину и весил 700 кг. Об этом пишет телеграм-канал Русской службы Би-би-си.

"Бёрт был поистине единственным в своем роде. Он был не просто крокодилом; он был силой природы и напоминанием о мощи и величии этих невероятных созданий", — говорится в посте парка в фейсбуке.

Рептилия жила в неволе с 1980-х после того, как ее поймали на реке Рейнольдс. Бёрт стал одним из самых узнаваемых представителей своего вида после выхода фильма "Данди по прозвищу "Крокодил"" в 1986 году. Фильм был номинирован на "Оскар" за лучший сценарий. Его написал Пол Хоган, который сыграл главную роль в фильме.

С 2008 года Бёрт содержался в парке Crocosaurus Cove и был одним из самых заметных его резидентов. Как отмечают в администрации парка, у Бёрта был непростой характер и за всю жизнь он так и не нашел себе пару. В парке ему планируют установить памятный знак.

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