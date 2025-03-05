Они убивают вашу карьеру. Вредные привычки успешных людей, которые уже давно не работают

Когда мы строим свою карьеру, мы часто выбираем путь, который кто-то уже прошел до нас. Однако мир меняется. И стратегии, которые приводили к успеху в прошлом, сегодня уже не работают.

Как понять, что пришло время меняться? Какие привычки стоит пересмотреть, чтобы выйти на новый уровень? Как заменить их на стратегии, действительно ведущие к успеху?

Эксперты называют 15 скрытых ловушек мышления и поведения, которые мешают карьерному и личностному росту.

Сосредоточьтесь на текущих проблемах, а не смотрите по сторонам

Даже если вы легко решаете одну рабочую проблему за другой и мгновенно реагируете на новые, в долгосрочной перспективе это приводит к провалу. Причина проста: сосредоточившись на проблемах, вы предсказуемо перестаете замечать, что происходит вокруг. Ваш горизонт — способность видеть новые возможности — резко сужается.

Скорее всего, когда представится возможность прорыва в карьере, вы просто пропустите ее, потому что будете заняты решением очередной мелкой проблемы.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !