"Он хотел жить, но она убила его". Мать о боли, жизни с депрессией и смерти сына

"У него были мечты о будущем, он хотел жить, но депрессия взяла верх и убила его в возрасте 21 года. Он просил о помощи, но не получил ее", — говорит о своем сыне Артуре Рената, которая борется и справляется с депрессией уже 16 лет. Она знает эту болезнь как свои пять пальцев, но между ней и сыном было 2000 километров. Остальных — незнакомых людей, оказавшихся рядом — не волновало, что Артур в последние дни чувствовал себя не очень хорошо. Даже медики, к которым молодой человек обратился за помощью...

Разговор дается нам обоим нелегко — Рената то и дело плачет, а я постоянно борюсь с комком в горле. Я знаю Ренату много лет и никогда бы не подумала, что за внешностью госслужащей, которая всегда улыбается, выглядит ухоженной, принимает важные решения, скрывается человек, много лет страдающий от депрессии. Депрессии, которая порой наваливается с такой силой, что Рената даже не может пошевелить руками или ногами. Поэтому она хочет рассказать все как есть — чтобы общество могло выработать понимание и, хочется надеяться, более терпимое отношение.

Болезнь, против которой человек бессилен

В то время Ренате было 29 лет. Прошло шесть лет с тех пор, как она рассталась с отцом своего ребенка, и три года с тех пор, как распались ее последние отношения. "Я чувствовала себя одинокой — у меня была ответственная работа, и я была одна с ребенком. Работа была всем. Ты идешь и даже не задумываешься о том, что с тобой происходит — ты просто спишь все выходные, чтобы в понедельник выйти на работу. Все твои органы сигнализируют, что ты не можешь, что нужно остановиться. Это прекратилось только когда соседи залили мою квартиру до такой степени, что я не могла в ней жить", — вспоминает Рената.

Ее сын временно переехал к родителям своего отца, а Рената — к своим. Из-за расстояния она не часто виделась с мальчиком, но за полгода ей удалось привести квартиру в порядок. И нервы тоже. "Терапевт порекомендовал мне обратиться к психиатру, который прописал антидепрессанты. В то время у меня был недостаточный вес — 54 килограмма при росте 176 см. У лекарств был серьезный побочный эффект — набор веса, и я действительно набрала вес, но лекарства помогали мне ежедневно справляться с тревогой", — рассказывает женщина. Однако ежемесячные встречи с психиатром были неофициальными, а диагноз никогда не упоминался, потому что Рената боялась последствий на работе. С тех пор антидепрессанты стали ее ежедневной рутиной. Единственный раз, когда она их не принимала – во время второй беременности и кормления грудью дочери.

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