ФОТО. Кит запутался в рыболовных сетях в Балтийском море; к счастью, его удалось спасти

В среду, 26 февраля, в Балтийском море у побережья Польши в рыболовных сетях запутался кит. К счастью, в результате спасательной операции его удалось освободить. Вероятно, это был горбач, или океанический длинноплавниковый кит, который не является типичным обитателем Балтийского моря.

Редкого гостя обнаружили в сетях рыбаки из польского города Мендзыздрое. Это один из самых распространенных китов, встречающийся во всех морях мира, кроме крайних арктических районов.

"Вероятно, кит запутался в сетях в нескольких сотнях метров от берега на уровне рыболовной базы в Мендзыздрое", — сообщили в Морском управлении в Щецине.

Как он попал в Балтийское море? Горбатый кит может преодолевать до 25 000 километров в год, хотя в Балтийском море он встречается редко — последний раз представитель этого вида был здесь в 2023 году. Его пища состоит в основном из криля и мелкой рыбы, которыми он питается летом, когда находится в полярных водах. Зимой же киты нерестятся в теплых субтропических водах, питаясь накопленным жиром.

Фотографию кита опубликовал в социальных сетях директор Морской поисково-спасательной службы Себастьян Клюска. Он сообщил, что в рыболовных сетях запутался горбатый кит Megaptera novaeangliae, вид семейства финвалов. Их численность оценивается примерно в 80 000 особей.

No dobra łapcie hit. Był wilk 🐺 w Łebie, pies na Bugu a teraz Humbak Długopłetwiec oceaniczny. W okolicach Dziwnowa na terenie Wolińskiego Parku Narodowego BSR Dziwnów pomaga w rozplątaniu zwierzaka. @PolsatNewsPL @tvn24 @tvp3szczecin @Olejarczyk_Onet @wirtualnapolska… pic.twitter.com/0xhIOE5uia — Sebastian Kluska (@KluskaSebastian) February 26, 2025

Пресс-секретарь Морского ведомства в Щецине отметила, что сначала информация о местонахождении китообразного была неточной. В первых сообщениях говорилось, что горбатый кит находится в 400 метрах от берега, позже сообщалось, что в 200 метрах. Местные СМИ сообщили, что он застрял всего в 80 метрах от береговой линии.

Спасательная операция проходила в национальном парке Волин. На месте происшествия работали пожарные, спасатели, сотрудники Морского ведомства в Щецине и Национального парка Волин. По последним данным, она завершилась успешно.

🚨Kto ze mną na profilu ten zobaczy filmik bomba, kto nie obserwuje ten trąba Moment uwolnienia #humbak

Film Grzegorz Smoter BSR Dziwnów 🫡‼️‼️‼️🚨 pic.twitter.com/zGDjqagL38 — Sebastian Kluska (@KluskaSebastian) February 26, 2025

"К счастью, спасательная операция благополучно завершилась, и молодого кита удалось освободить. Причиной попадания таких огромных млекопитающих в Балтийское море может быть шум от судов, оборудования или подводных работ. Они вызывают нарушения в навигации таких животных, которые теряют ориентацию и плывут не туда, куда планировали. Балтийское море слишком мало для китов, оно слишком мелкое и в нем очень мало пищи. Время от времени они появляются в наших водах, возможно, именно потому, что сбились с пути", — говорит Беата Венцешек, сотрудник кафедры гидробиологии и ихтиологии Западно-Поморского технологического университета в Щецине.

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