Моральная ловушка. Простить и отпустить — опасный миф, который мешает исцелению

Концепция прощения часто представляется в виде увлекательного духовного нарратива, который призывает нас всегда прощать, независимо от обстоятельств. Нам часто говорят, что, прощая других, мы сами будем прощены, и что в конечном итоге это принесет нам облегчение – в отношении ситуации, испорченных отношений и самих себя. Но не все так просто.

С психологической точки зрения прощение – сложный процесс. Его часто ошибочно приравнивают к примирению, тогда как на самом деле оно больше связано с освобождением от гнева и боли. Об этом говорит доктор Эстер Бойкин, психолог из Вашингтона, специализирующаяся на формировании здоровых отношений.

Бойкин объясняет, что представляет собой подлинное прощение, как развить эмпатию к себе и окружающим и почему в некоторых случаях прощение может быть вовсе нецелесообразным.

Да, это так, бывают ситуации, когда прощение не только не обязательно, но и может быть вредным для психического здоровья. "Прощение должно основываться на фундаменте базовой человечности, – утверждает Бойкин. - Если речь идет о людях, действия или слова которых поддерживают системы, направленные на ваше угнетение и дегуманизацию, я не считаю, что у вас есть моральное обязательство их прощать. Более того, я не вижу психологической пользы в попытках простить таких людей".

Процесс прощения требует времени, терпения, осмысления и значительных эмоциональных усилий. Важно тщательно выбирать, на кого стоит тратить эту энергию. "Я всегда задаю вопрос: что будет наиболее исцеляющим для вас? – говорит Бойкин. - Стоит ли пытаться простить системное угнетение? Прощать расиста среди членов семьи или гомофобное религиозное сообщество, частью которого вы были?".

По ее мнению, такие попытки вряд ли принесут пользу или способствуют личностному росту. Вместо этого она предлагает сосредоточиться на прощении самого себя – за то, что когда-то вы могли быть вовлечены в подобные взгляды, осознавая или не осознавая этого, или за то, что были частью системы, причинившей вред вам и другим.

Этот принцип распространяется и на личные отношения. "Прощение неверного партнера, который продолжает вам изменять, не способствует вашему росту, исцелению или построению жизни, которую вы хотите для себя".

Тем не менее, если человек осознал свою вину и искренне раскаивается, это может быть поводом рассмотреть возможность прощения. Однако даже в этом случае она советует тщательно продумывать, как строить дальнейшие отношения.

"Важно понимать: прощение – это не всегда восстановление отношений. Вы можете уважать тот факт, что человек изменился, но при этом решить, что не хотите продолжать близкое общение, – поясняет Бойкин. - Можно простить его прежнюю версию, признать его рост, но при этом не менять собственные границы и не допускать его в свою жизнь так, как раньше".

Этот подход может оказаться освобождающим, особенно если вам всю жизнь внушали, что прощение обязательно и всегда приносит облегчение. "Прощение – это очень личный процесс, и он не бывает универсальным", – подытоживает Бойкин.

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