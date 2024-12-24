Целлюлит — это распространенная проблема, на которую влияет как наш образ жизни, так и наша генетика. Существует бесчисленное множество косметических средств для борьбы с целлюлитом, но как сделать их действительно эффективными?

Какими привычками и действиями мы сами способствуем развитию целлюлита и что мы можем сделать, чтобы этого избежать? Об этом рассказывает консультант по красоте Аманда Дарзиня.

Хотя мы чаще начинаем беспокоиться о целлюлите с приближением лета и пляжного сезона, на самом деле проблему целлюлита, если она возникла, нужно начинать решать очень своевременно. Кроме того, чем раньше будут приняты антицеллюлитные меры, тем успешнее будет результат. Поэтому целлюлит не нужно запускать, ведь тогда избавиться от него будет намного сложнее. Также нужно помнить, что незначительный целлюлит считается нормой, поясняет консультант по красоте.

Появление целлюлита

Целлюлит — это изменение внешнего вида верхнего слоя кожи под влиянием подкожной жировой ткани неправильной формы, обычно появляющейся на определенных участках тела — на бедрах, ляжках, животе и плечах. Эти изменения вызваны малоподвижным образом жизни и неправильным питанием (например, чрезмерным употреблением соли, сахара, алкоголя), проблемами обмена веществ и генетикой, плохим кровообращением, лимфотоком в определенных областях и задержкой жидкости. На целлюлит также может влиять гормональная контрацепция и слишком тесная одежда. Кроме того, образованию целлюлита способствует стресс — так же как он запускает многие другие процессы в нашем организме.

Зачастую, желая уменьшить целлюлит, мы получаем противоположный эффект, например, когда применяем быстрые и слишком строгие диеты и отказываемся от полноценной, здоровой пищи. Также не нужно забывать о ежедневном потреблении достаточного количества жидкости. Кратковременные изменения образа жизни не дадут желаемого результата, а только вызовут дополнительный стресс.

Как избавиться от целлюлита?

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Для того чтобы уменьшить и предотвратить целлюлит, необходимо запустить процесс образованию коллагена в организме, а также уменьшать жировую ткань и обеспечить отток лимфы, поясняет А. Дарзиня. Количество воды действительно важно для уменьшения целлюлита. Вода увлажняет кожу и помогает вывести токсины из организма.

Поможет также применение антицеллюлитной косметики, которая эффективно действует в сочетании со здоровым питанием и физической активностью. Выбирая антицеллюлитные средства, нужно обращать внимание на их качество — они должны иметь качественные ингредиенты, уменьшать целлюлит и повышать эластичность кожи. Очень важно обратить внимание на систему всасывания продукта, которая должна способствовать доставке необходимого сырья в клетки организма для достижения хорошего результата. Этот процесс обычно обеспечивается нанесением средства на теплую и влажную кожу после душа в сочетании с массажем. Кремы от целлюлита эффективно действуют, удаляя жидкость из клеток и расщепляя жир в подкожных тканях. Качественные средства обеспечивают заметное улучшение за несколько недель. Наиболее эффективные ингредиенты, на которые следует обратить внимание в антицеллюлитных средствах, это эфирное масло грейпфрута, перец чили, имбирь, корица, апельсин, мята и ментол.

Советы по более эффективному использованию средств

Специалист по красоте рекомендует перед нанесением антицеллюлитных средств нагреть проблемные места очень теплой водой. Если возникает покраснение, то это означает, что ткани нагреваются и можно выполнять дальнейшие действия, например нанести антицеллюлитный крем. Если применяется несколько антицеллюлитных средств, стоит использовать продукцию одного производителя.

Также рекомендуется два-три раза в неделю использовать скраб, тщательно обрабатывая проблемные места. Затем смойте скраб теплой водой, просушите кожу и по возможности оберните ее. Обертывание проводится не чаще двух-трех раз в неделю, обычно по 30-40 минут. Для этой процедуры используется пищевая пленка, причем обертывание всегда начинается с правой ноги от щиколотки вверх. Если выполняется горячее обертывание, то его следует смывать только прохладной водой. Не следует делать горячее обертывание при диабете, беременности или кормлении грудью, варикозном расширении вен, гинекологических, кожных и сердечно-сосудистых заболеваниях. По окончании процедуры обертывания нанесите крем или масло для тела. Однако, если на обертывание нет времени, после скраба важно использовать увлажняющие антицеллюлитные средства.

Также выполняйте сухой массаж антицеллюлитной щеткой и используйте увлажняющий крем. Меры против целлюлита важно принимать систематически, ежедневно, тогда желаемый эффект наступит.

Профилактика целлюлита

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Профилактика целлюлита — это комплекс действий и привычек, говорит консультант по красоте. Профилактика целлюлита сочетает в себе физическую активность, антицеллюлитный массаж, сбалансированное питание и достаточное потребление воды, а также качественный сон. Также поможет ношение эластичных носков, особенно если вы работаете стоя.

Ряд исследований свидетельствует о том, что зеленый чай может помочь уменьшить вес и количество жира, так как он стимулирует обмен веществ, поэтому он также рекомендуется для профилактики целлюлита.

Полезным будет сухой массаж щеткой, после которого нужно нанести увлажняющий крем или антицеллюлитное масло, которые делают кожу упругой, питают и увлажняют ее. Рекомендуются душ Шарко, подводный и вакуумный массаж. Также попробуйте отшелушивающее мыло для тела. Оно будет бороться с неровностями кожи, а абразивные частицы аккуратно избавят кожу от омертвевших клеток. Скрабы также очищают кожу, уменьшают ее недостатки, удаляют мертвые клетки и обеспечивают эффект микромассажа, увеличивая лимфатический поток. Таким образом, токсины и лишняя жидкость выводятся из организма, но активные ингредиенты проникают глубже в кожу и активируют расщепление жира, а также подготавливают кожу к следующему этапу.

Эфирные масла, такие как грейпфрутовое, лимонное, мандариновое, лемонграссовое, гераневое или розмариновое, также можно использовать для профилактики и предотвращения целлюлита. Поскольку эфирные масла являются мощными биостимуляторами, их нельзя наносить в чистом виде на кожу. Эфирные масла нужно комбинировать с маслом-основой, например, кокосовым, которое предназначено для использования на коже, или добавлять по несколько капель в средство для ежедневного ухода за телом. Очень важно использовать стопроцентно чистые эфирные масла, предназначенные для терапевтических целей и биологически сертифицированные. Перед использованием эфирных масел проконсультируйтесь с врачом, если вы беременны, кормите грудью, страдаете хроническими заболеваниями или принимаете лекарства.

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