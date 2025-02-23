Лжесвидетельства, отравления и эксперименты с наркотиками. 8 конспирологических историй, оказавшихся правдой

Существует множество теорий заговоров, как вполне логичных, так и до смешного нелепых. Некоторые верят, что людей чипируют через прививки или что вышки сотовой связи распространяют Covid-19. Но порой бывает и так, что какая-нибудь безумная на первый взгляд теория оказывается правдой.

Maxim собрал несколько реальных историй, которые могут показаться конспирологическими, но при этом являются задокументированными фактами.

Сигареты — лекарство от всех болезней

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Сейчас на каждой пачке сигарет нас предупреждают, что курение опасно для здоровья. Однако раньше производители табака и сигарет не только умалчивали об этом, но наоборот, утверждали, что сигареты — лекарство от всех болезней.

Западная реклама табачной продукции до 1960-х годов пестрила обещаниями того, что ежедневное курение сигарет помогает от астмы, гриппа, хронического бронхита и других заболеваний. Производители смело обещали полное излечение от многих недугов. Более того, рекламировалось, что сигареты абсолютно безвредны и их можно курить женщинам и даже детям. В рекламе журналов и газет часто можно было встретить курящего Санта-Клауса, курящих детей и врачей с сигаретами в руках, обещающих крепкое здоровье, благодаря табаку.

Конечно, наука и медицина не стояли на месте и в 1950-е годы в США стали появляться первые исследования о вреде сигаретной продукции. Кроме того, ученые нашли прямую связь между курением и различными формами рака. Правда, табачные компании продолжали утверждать, что их продукция абсолютно безвредна. Эта ситуация стала причиной теории о том, что производители табака обо всем знают, но сознательно умалчивают страшную правду.

Правда открылась лишь в 1990-е годы, после нескольких крупных судебных процессов в США. В результате разбирательств четыре крупнейшие табачные компании — Philip Morris, RJ Reynolds, Brown & Williamson и Lorillard — признали правду. Они согласились выплатить многомиллиардные компенсации на лечение болезней, связанных с курением.

Скандальная история нашла отражение и в массовой культуре. О громком судебном процессе, где в давлении на свидетеля корпорации не гнушались организованной травлей и угрозами, например, рассказывает фильм "Свой человек" режиссера Майкла Манна с Аль Пачино и Расселом Кроу в главных ролях - эта лента снята на основе реальных событий и документов.

MK-Ultra. Контроль над разумом

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С американским ЦРУ связано очень много теорий заговора. Конечно, многие из них — не более чем выдумка. Возможно, вы слышали теорию о том, что США якобы развращали советскую молодежь (так называемый план Даллеса) порнографией, рок-н-роллом и жвачками, что привело к распаду СССР. Писателя Стивена Кинга подозревали в том, что он завербован агентством и по его приказу убил Джона Леннона. Невероятно, но одна из самых странных теорий о ЦРУ все-таки оказалось правдой.

Согласно документам, которые были опубликованы в 1970-х, ЦРУ занималось поиском и изучением способов манипулирования сознанием. Созданная для этого программа под названием MK-Ultra появилась в начале 50-х годов XX века как ответ на информацию о том, что СССР разрабатывает средства и методики контроля сознания.

Программа MK-Ultra работала в нескольких направлениях — расстройство памяти, изменение сексуальных привычек, внушаемость, создание чувства зависимости, разрушение личности и методы выпытывания информации. В процессе работы сотрудники MK-Ultra прибегали даже к психологическим пыткам, облучению, электрошоковой терапии, наркотикам и ядам.

Известно, что с 1953 по 1964 год сотрудники ЦРУ провели более 150 экспериментов на людях без их ведома и согласия, которые потом обращались в больницу с депрессиями и неврозами. Опыты проводили в США, Японии, Германии и на Филиппинах в университетах, исследовательских центрах, больницах, и даже в тюрьмах. Масштабы проекта MK-Ultra до сих пор оценить почти невозможно, но, по некоторым данным, в 1953 году на него было выделено 6% от всего бюджета ЦРУ.

Официальная статистика говорит о том, что за весь период экспериментов было всего две смерти и одна госпитализация. Но в действительности точное число жертв MK-Ultra неизвестно. В 1970-х из-за расследования Конгресса США большинство документов и архивов было уничтожено агентами ЦРУ.

Известно, что в опытах использовали вещество ЛСД, которое к началу 1950-х годов стали применять и в официальной медицине в Европе и Америке. ЛСД назначали при лечении амнезии, депрессии, алкоголизма и других зависимостей, а также применяли в психотерапии при неврозах и шизофрении.

Когда в MK-Ultra узнали про ЛСД, то решили выяснить, можно ли с его помощью манипулировать сознанием. В начале 1950-х годов директор проекта Сидни Готлиб поручила сотрудникам ЦРУ закупить наркотик на сумму 240 тысяч долларов (сейчас это примерно 2,5 миллиона долларов). Консультантами в этом исследовании стали бывшие нацистские врачи, которые исследовали влияние мескалина на людей в концентрационном лагере Дахау.

ЛСД начали распространять по больницам, клиникам и тюрьмам, чтобы выяснить, как на это вещество реагируют люди. Среди подопытных оказались писатель Кен Кизи и автор текстов песен группы Grateful Dead Роберт Хантер.

В то время Кизи подрабатывал санитаром в Ветеранском госпитале Менло-Парка и ему предложили за небольшой гонорар поучаствовать в программе исследования психоделиков. Под присмотром врачей несколько раз в неделю он принимал ЛСД и мескалин и решал несложные математические примеры.

Роберт Хантер в 1962 году добровольно вызвался принять участие в психоделических экспериментах в Стэнфордском университете. Он принимал ЛСД, лизергин и мескалин, а потом описывал свои ощущения.

Чем же закончились эти эксперименты? Руководители MK-Ultra пришли к выводу, что контролировать разум невозможно. Конечно, многие результаты и наработки этой программы до сих пор засекречены.

Шпионская программа Cointelpro

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В марте 1971 года новостные агентства штата Пенсильвания получили копии официальных документов ФБР, где было сказано, что под эгидой бюро по всей стране действует программа Cointelpro, целью которой было уничтожение неугодных общественных организаций.

Программа Cointelpro ("Counter Intelligence Program" - контрразведывательная программа) действовала в США с 1956 по 1971 год и занималась подавлением неугодных властям США политических и общественных организаций. Изначально она ориентировалась только на коммунистические движения, например, на Коммунистическую партию США и Социалистическую рабочая партию. Впоследствии под удар попали "Черные пантеры" — сторонники Мартина Лютера Кинга, анархисты, антивоенное движение и многие другие. К слову, белым расистам внимание почти не уделялось.

В качестве методов реализации своих планов агенты под прикрытием распространяли фальшивки и клевету, провоцировали конфликты и стравливали друг с другом организации. ФБР могло даже договориться с полицией, если кого-то нужно было похитить или избить. Более того, за многими людьми была организована слежка. Выяснилось, что агенты ФБР следили даже за Альбертом Эйнштейном, Эрнестом Хемингуэем и актрисой Джиной Сиберг.

Методы и средства, используемые в борьбе с неугодными власти организациями, иногда доходили до абсурда. В 1968 году в ФБР узнали, что среди леворадикальной молодежи многие стали увлекаться магией и эзотерикой. В ответ на это агенты разработали план по запугиванию и стали рассылать лидерам движений анонимные сообщения с мистическими и зловещими символами.

Правда о Cointelpro вскрылась, когда группа антивоенных активистов проникла в офис ФБР и украла документы с доказательствами. Разразился публичный скандал и директор ФБР Эдгар Гувер объявил о закрытии проекта. Против бюро было заведено несколько судебных дел и в результате его вынудили рассекретить еще часть документов. В 1976 году Комиссия американского сената признала деятельность Cointelpro незаконной.

Эксперименты с сифилисом

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Возможно, вы слышали о теориях заговора, согласно которым в мире уже созданы лекарства от неизлечимых болезней, но их по каким-то причинам не выпускают на рынок? Появление таких слухов неудивительно, ведь подобный случай действительно был.

С 1932 по 1972 год Служба общественного здравоохранения США в небольшом городке Таскиги проводила эксперимент по исследованию сифилиса. Для участия в нем набрали 600 чернокожих крестьян из Алабамы, из которых 399 уже болели сифилисом, а остальные нет.

В 1947 году в мире медицины произошло открытие — появился пенициллин, ставший лекарством в том числе от сифилиса. К концу 40-х годов все врачи в США начали использовать его в лечении пациентов. Однако ученые в Таскиги не стали лечить подопытных и продолжали свой эксперимент на протяжении 25 лет. Руководители настаивали, что опыты прекращать нельзя, пока "все субъекты не умрут и не будут вскрыты". В итоге из 399 заболевших мужчин 28 умерли от сифилиса, а 100 — от осложнений.

Когда информация об эксперименте попала в прессу в 1972 году, его остановили и начались расследования и суды. В результате правительство выплатило 9 миллионов долларов компенсации выжившим участникам.

Не так давно, в 2005 году были опубликованы документы, из которых следует, что с 1946 по 1948 год в США проводили похожее исследование на гражданах Гватемалы. Американские врачи специально заразили более 700 человек гонореей и сифилисом. Медики хотели понять, может ли пенициллин предотвратить заражение или он способен только лечить эти болезни. Жертвами этого эксперимента стали около 80 человек и никто из них до сих пор не получил компенсаций.

Отравленный алкоголь и сухой закон

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В странах, где когда-либо вводили сухой закон, люди рано или поздно начинали массово травиться алкогольсодержащими средствами. Во всем были виноваты самодельные напитки плохого качества, загрязненные тяжелыми металлами и другими примесями. Удивительно, но в США к отравлениям могло быть причастно само правительство.

"Сухой закон" или закон Волстеда был введен в США в 1920 году. В стране запрещалось продавать, производить или транспортировать алкоголь. Правда, на практике этого было недостаточно для борьбы с алкоголизмом, потому что в стране появилось множество подпольных баров, самодельной выпивки и бутлегеров. Властям пришлось прибегнуть к радикальным мерам.

По указу правительства США с середины 1920-х годов производители технического спирта должны были увеличивать в нем содержание метанола и других ядовитых веществ. Так в спирт стали добавлять даже бензин и ртуть. Конечно, химики-бутлегеры пытались очищать и перегонять алкоголь, но это не всегда получалось. Очевидцы рассказывали, что все это напоминало войну — правительство все сильнее загрязняло спирт, а бутлегеры постоянно пытались его очистить.

Идея заключалась в том, что люди из-за страха отравиться перестанут пить. Правда, в итоге это обернулось длинной чередой скандалов и стремительным повышением смертности. За все время "сухого закона" по всей стране от отравления алкоголем умерли как минимум 10 тысяч человек. Загрязнять алкоголь перестали только к концу 1920-х годов, когда стало ясно, что этих мер недостаточно. В 1933 году в большинстве штатов "сухой закон" был отменен.

Интересно, но в 1970-х годах правительство США пыталось повторить прошлый опыт, но уже с марихуаной. Над частными посевами конопли на территории США и в Мексике планировалось распылять токсичный гербицид паракват. Употребившим эту коноплю грозило поражение легких. Правда, от этой идеи отказались, потому что выяснилось, что после распыления гербицид "биологически неактивен".

СССР испытал ядерное оружие на своих гражданах

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В сентябре 1954 года в Оренбургской области на Тоцком полигоне начались советские военные учения с применением ядерного оружия. В результате около 45 тысяч военнослужащих и 10 тысяч местных жителей подверглись опасному облучению.

Долгое время информация об этих испытаниях была засекречена. Участники этих событий давали подписку о неразглашении на протяжении 25 лет. По этой причине, если кто-то кому-то рассказывал про эти испытания, это воспринималось как теория заговора. Только в 1993 году гриф "совершенно секретно" был снят и информация о случившемся появилась в разных СМИ.



Показания Наиры и война в Персидском заливе

Одной из причин, по которой в 1990-м году международная коалиция вмешалась в ход войны в Персидском заливе, были показания кувейтской девушки Наиры Аль-Сабах. Она была 15-летней медсестрой одной из больниц в Кувейте и 10 октября 1990 года дала показания перед комиссией по правам человека Конгресса США.

В своих показаниях она рассказала о зверствах иракских солдат по отношению к кувейтским жителям. Наира утверждала, что видела, как иракцы выбрасывали из инкубаторов новорожденных детей и оставляли их умирать на холодном полу. Ее показания повергли в шок всю Америку и стали одним из аргументов в поддержку действий американской армии против иракской армии в Кувейте.

Спустя два года выяснилось, что свидетельства молодой медсестры были ложными. Оказалось, что Наира Аль-Сабах — дочь кувейтского посла в США, а вовсе не медсестра. Более того, когда иракские военные вторглись в Кувейт, она находилась в США. Эту историю и показания девушки как часть кампании придумало PR-агентство Hill & Knowlton по заказу кувейтского правительства. Теперь показания Наиры считаются классическим примером дезинформации.



Операция "Нортвудс" и Фидель Кастро

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Когда в 1959 году Фидель Кастро пришел к власти на Кубе, то стал настоящей проблемой для США. Он не только стал национализировать американский бизнес, но и улучшал отношения с Советским Союзом. В 60-х годах чиновники из министерства обороны США стали искать варианты, как "навести порядок" в этой маленькой стране.

В 1962 году министерством обороны США была разработана операция "Нортвудс". На территории США планировалось совершить несколько терактов и военных действий, якобы со стороны кубинских вооруженных формирований. Это должно было обеспечить всеобщее недовольство и создать легальные причины для нападения на Кубу.

Звучит ужасно, но, судя по документам, министерство обороны было готово принести в жертву своих же сограждан. В их планах был подрыв американского корабля или самолета, фабрикация авиакатастрофы с гибелью большого числа американских студентов и даже имитация атак кубинских "МиГов" на гражданские и воздушные суда.

Этот план подписал один из его главных инициаторов — генерал Лайман Лемницер, но Джон Кеннеди отклонил этот документ и сместил Лемницера с должности. Документы об операция "Нортвудс" были засекречены до ноября 1997 года. После убийства Джона Кеннеди они были обнародованы, но общественность узнала об этом только в 2001 году, когда Джеймс Бэмфорд выпустил книгу "Body of secrets".

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