Каждый год на Рождество и Новый год мы стараемся порадовать своих близких подарками, но часто даже не задумываемся о том, что в праздничный сезон особенно способствуем чрезмерному потреблению и увеличению отходов. Эксперты конкурса идей школьников Solve for Tomorrow призывают избегать распродаж и покупки ненужных вещей, выбирая самодельные и экологичные подарки.

Самодельные подарки — отличный способ уменьшить количество отходов. Если для изготовления подарка не хватает нужных частей, посетите магазин подержанных вещей или барахолку, чтобы дать вещам новую жизнь. Не забывайте, что упаковка также загрязняет окружающую среду — используйте для упаковки подарков подарочные пакеты прошлых лет, остатки подарочной бумаги или кухонное полотенце.

"Быть дружественным окружающей среде не означает отказываться от праздничных традиций. Если вы решили сделать кому-то подарок на Рождество, подумайте о том, чтобы подарки были полезны и наполнены смыслом, а не пополнили горы мусора через некоторое время. Выбирайте качественные и долговечные вещи или дайте вещам еще одну жизнь. Самодельные подарки получатель оценит по достоинству, если они преподнесены от всей души и наглядно демонстрируют вложенное время и усилия", — говорит руководитель инициативы Solve for Tomorrow в странах Балтии Эгле Тамелите.

Натуральный скраб для тела

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Многие косметические продукты содержат химикаты и красители, которые неблагоприятны и для кожи, и для природы. Кроме того, они упакованы в пластмассу и другие вредные для окружающей среды материалы. Скраб для тела — подарок, который можно изготовить быстро и недорого, так как для его приготовления потребуется всего несколько натуральных ингредиентов, которые можно найти дома: мед, морская соль и кокосовое масло. Смешайте мед и кокосовое масло в равных пропорциях, а морской соли добавьте наполовину меньше. Можно также добавить несколько капель эфирного масла. Положите самодельный скраб в баночку.

Варенье из запасов в морозильнике

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Если у вас в морозилке хранятся собранные летом ягоды, из них можно сварить вкусное варенье или мармелад. А если на лоджии или в подвале осталось несколько килограммов яблок, можно приготовить интересное рождественское варенье. Для него необходимы яблоки, апельсины, сахар и корица. Очистите 2-3 кг яблок, добавьте тертую цедру апельсина, два нарезанных апельсина и залейте ингредиенты небольшим количеством воды в кастрюле. Сахар добавляется пропорционально тому, сколько килограммов яблок использовано. Корицу добавьте в варенье в процессе приготовления. Ароматное варенье разлейте по баночкам.



Сумка из ткани с оригинальным дизайном

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Создайте персонализированную, стильную и уникальную сумку многоразового использования из ткани. Для изготовления подарка можно использовать имеющиеся дома тканевые мешочки, купить их в магазине подержанных вещей или сшить самим из хлопчатобумажной одежды, которую вы больше не носите. Желаемый дизайн можно создать различными способами — используя для рисунка или надписи краски для ткани, маркеры, батик или вышивку.





Самодельные свечи из остатков воска

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Еще одна креативная идея для рождественского подарка — самодельные свечи. Если дома накопились остатки восковых свечей, из них можно сделать новые. Вам понадобятся кастрюля, фитиль, ножницы, клей для свечей и деревянные палочки. Свечку можно сделать в той же емкости, в которой была оригинальная свеча, или же в баночке или специальной формочке. Подробное описание по изготовлению свечей можно найти на YouTube и других интернет-ресурсах.

Пирожное в баночке для сладкоежек

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Сладкое угощение всегда радует настоящих лакомок, поэтому подари им пирожное в банке. Выберите рецепт пирожного, дайте вторую жизнь найденной дома баночке и засыпьте в нее сухие ингредиенты, указанные в рецепте. Если какого-то из ингредиентов у вас дома нет, купите его в безупаковочном магазине. Упакуйте баночку и приложите к ней рецепт пирожного, указав, какие жидкие ингредиенты следует добавить в смесь, чтобы получился вкусный десерт.

Пожертвование — подарок, который согревает сердце

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Если покупка и подготовка подарков доставляет вам головную боль, замените их добрыми делами или пожертвованием. Пожертвуйте средства в обмен на самодельные вещи или отдайте на благотворительность вещи, которыми больше не пользуетесь. То, что бесполезно для одних, доставит радость другим. Каждый год в Латвии различные предприятия и неправительственные организации организуют благотворительные акции по продаже пожертвованных или самодельных вещей, передавая вырученные средства на благотворительность. Так на Рождество вы сможете помочь тем, кто больше всего в этом нуждается.

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