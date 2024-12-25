Уходящий год для индустрии кино вышел довольно примечательным. Впервые за пятьдесят лет десятка самых прибыльных голливудских фильмов оказалась сиквелами: "Головоломка 2", "Моана 2", "Дюна. Часть 2", "Дэдпул и Росомаха", "Гадкий я 4". При этом, оригинальные картины — "Собиратель душ" Оза Перкинса или "Претенденты" Луки Гуаданьино — запомнились шикарными промо кампаниями. Главный приз в Каннах впервые унес фильм с русскими актерами: председатель жюри Грета Гервиг отдала Золотую пальмовую ветвь трагикомедии Шона Бейкера "Анора" с Юрой Борисовым и Марком Эдельштейном. Режиссер "Крестного отца" Фрэнсис Форд Коппола вернулся в мир большого кино после двенадцатилетнего затишья. Впрочем, его новая работа "Мегалополис" оказалась совершенно не зрительским кино.

В списке лучших фильмов года можно найти множество жанров — от боди-хоррора "Субстанция" Корали Фаржа до военной антиутопии Алекса Гарленда "Гражданская война". Далеко не каждый из них в итоге дойдет до заветного "Оскара", тем не менее удовольствие от просмотра гарантировано.

Субстанция

Мировая премьера сатирического боди-хоррора "Субстанция" прошла на минувшем Каннском кинофестивале, по итогам которого создательница фильма, француженка Корали Фаржа, получила приз за лучший сценарий. "Субстанция" будоражила зрителей еще на этапе трейлера: остросоциальными смыслами, клиповым монтажом и сценами тошнотворного графического насилия. Фильм, который заявлялся как боди-хоррор, обернулся провокационной черной комедией о нереалистичных стандартах красоты, которые уничтожают женщин снаружи и изнутри.

В центре сюжета стареющая актриса Элизабет Спаркл (Деми Мур) — она получает шанс вернуть "молодую" версию себя, а заодно престиж и почет в индустрии. Чудо-эликсир превращает Элизабет в 20-летнюю красотку Сью (Маргарет Куэлли), которая тут же получает место ведущей шоу аэробики. Есть лишь одна проблема — жить в теле Cью. постоянно не получается, иногда нужно возвращаться к "старой" Элизабет, которая с каждым днем становится все дряхлее и дряхлее.

Анора

Комедийная драма инди-энтузиаста Шона Бейкера "Анора" — редкое кино, объединяющее критиков и зрителей. После победы на Каннском кинофестивале фильм успешно вошел в широкий прокат, а Юра Борисов — влюбил в себя несколько миллионов зарубежных зрителей.

Как и предыдущие работы Бейкера, "Анора" — не лишена гуманистического посыла, устами персонажей фильма — Аноры (Майки Мэдисон), Игоря (Борисов), Вани (Марк Эйдельштейн) — режиссер проговаривает базовые человеческие истины, нажимая на самые уязвимые точки зрительской души. "Анора" — более реалистичная версия культовой "Красотки" Гэрри Маршалла, в которой ночная бабочка и сын богатого русского олигарха не сколько влюбляются друг в друга, сколько сбегают от реальности, в которой они ощущают себя ненужными и бесконечно несчастными.

Претенденты

Спортивный триллер Луки Гуаданьино "Претенденты" с Зендеей, Джошем О'Коннором и Майком Файстом, бесспорно, самая жаркая премьера года. В центре сюжета — трое амбициозных теннисистов Таши, Арт и Патрик, которые становятся жертвами злополучного любовного треугольника. Под ритмичный саундтрек музыкального дуэта Трента Резнора и Аттикуса Росса ("Исчезнувшая", "Душа"), главные герои потеют на корте, махают ракетками и разбивают друг другу сердца. История взаимоотношений Таши, Арта и Патрика разворачивается на протяжении двух десятилетий, а сам фильм идет почти три часа. Но даже громоздкий хронометраж не мешает "Претендентам" быть невероятно наэлектризованным фильмом, который до самого конца держит интригу, оставляя зрителя в мучительном напряжении.

Дюна. Часть 2

В 2021 году научно-фантастический блокбастер "Дюна" канадского режиссера Дени Вильнева ("Прибытие", "Убийца") показал очень сдержанные результаты в мировом прокате. Тем не менее боссы студии Warner Bros. постановили — сиквелу "Дюны" быть. И, как показало время, не прогадали. Монументальная "Дюна. Часть 2", которая по негласной голливудской традиции, расширяет масштабы оригинала, оказалась в числе самых прибыльных фильмов 2024 года, собрав более 800 млн долларов.

Здесь важно отметить, что "Дюна" — максимально нетипичный блокбастер, снятый на стыке коммерческого кино и артхауса. В фильме много диалогов и крупных планов, но почти нет экшен-сцен. Осознанно отказавшись от экспозиции, Вильнев упаковывает сложный мир книг Фрэнка Герберта в красивые визуальные метафоры, предоставляя зрителям большой простор для фантазии и собственной рефлексии.

Бруталист

Критики Венецианского кинофестиваля окрестили "Бруталист" Брэйди Корбета ("Детство лидера", Вокс Люкс") "монументальным портретом XX века". Действие фильма разворачивается незадолго после Второй мировой войны. Главный герой — амбициозный архитектор Ласло Тот (Адам Броди), выживший в концлагере Третьего рейха. После падения нацистской Германии Тот переезжает к кузену в США и устраивается работать на мебельной фабрике. Там его замечает богатый бизнесмен Гаррисон Ван Бюрен (Гай Пирс) и предлагает заняться реставрацией своей библиотеки. Поначалу дружеские отношения миллионера и архитектора меняются, когда первый заказывает у второго проект мечты — грандиозное здание в память о покойной матери.

Корбет — режиссер, незаслуженно обделенный вниманием киноакадемиков, наконец-то получил свои пять минут славы. После теплого приема на острове Лидо "Бруталиста" с не меньшим трепетом ждут на "Оскаре" — в самых важных номинациях. "Бруталист" собрал в себе все большие трагедии прошлого века: от холокоста до кризиса эмиграции. Удивительным образом фильм Корбета рифмуется и с событиями текущими, но уже в совершенно другом видении.

Головоломка 2

Легендарный мультфильм студии Pixar "Головоломка" вернулся с сиквелом, который, оказывается ничуть не хуже, а в отдельных моментах — умнее и тоньше оригинала. После событий первого фильма проходит два года, Райли (Кенсингтон Таллман) превращается в 13-летнего подростка, ее эмоции становятся более сложными и разнообразными. К Радости (Эми Полер), Печали (Филлис Смит), Гневу (Льюис Блэк), Брезгливости (Лиза Лапира) и Страху (Тони Хейл) прибавляются Зависть (Айо Эдебири), Хандра (Адель Экзаркопулос), Стыд (Пол Уолтер Хаузер) и Тревожность (Майя Хоук). Последняя становится катализатором неприятных изменений в жизни Райли, которая окончательно теряет себя в попытке освоиться среди неприветливых старшеклассников.

"Головоломку 2" сложно назвать идеальным сиквелом (хотя, сборы в миллиард долларов по всему миру и звание самого кассового фильма года определенно впечатляют!), кудесники Pixar в очередной раз устраивают сеанс психотерапии для самых маленьких, но ничего фундаментально нового не предлагают. Впрочем, "Головоломке" это и не особо нужно.

Присяжный номер 2

Новый фильм 94-летнего Клинта Иствуда "Присяжный номер 2" — наглядный пример капиталистической жадности голливудских киностудий. Продюсеры Warner Bros. чуть не оставили "Присяжного" без проката, посчитав фильм о сложностях судебной системы США недостаточно интересным для массового зрителя. Здесь важно отметить, что Иствуд, режиссер "Малышки на миллион" и "Мостов округа Мэдисон", на протяжении десятков лет стабильно приносил студии деньги и авторитетные награды. "Присяжный", вопреки ожиданиям боссов Warner Bros., оказался шекспировской драмой о бремени страстей человеческих и дуализме правды.

Главный герой — присяжный заседатель Джастин Кемп (Николас Холт) — оказывается в эпицентре судебного дела об убийстве девушки, к которому он сам оказывается случайно причастен. Джастин оказывается перед сложным моральным выбором: осудить невиновного он не может, но и выдать себя не решается.

Комната по соседству

Еще одна весточка с Венецианского кинофестиваля — камерная драма испанского режиссера Педро Альмодовара "Комната по соседству", которая получила главный приз смотра - Золотого льва. Действие фильма разворачивается вокруг бывшего военного журналиста Марты (Тильда Суинтон), которой диагностируют терминальную стадию рака. Не желая оставаться наедине со страшной болезнью, Марта приглашает в гости давнюю подругу Ингрид (Джулианна Мур) — та совсем недавно выпустила роман, посвященный смерти, но, как оказалось впоследствии, соприкоснуться с ней в реальности была не готова.

"Комната по соседству" — полнометражный англоязычный дебют Альмодовара и, возможно, самый добрый его фильм. Идя рука об руку со смертью, Марта позволяет себе не только страдать, но и шутить, а также делать неоднозначный выбор, рискуя вызвать осуждение и непонимание со стороны близких.

Гражданская война

Антиутопический военный экшн "Гражданская война" — самый дорогой фильм культовой американской студии А24, подарившей нам хоррор "Реинкарнация" и костюмный эпик "Легенда о Зеленом рыцаре". Общий бюджет "Гражданской войны" составил 50 млн долларов (при сборах 121 млн). Режиссер фильма — Алекс Гарленд ("Род мужской", "Пекло", "28 дней спустя") — снял собственную версию "Иди и смотри" Элема Климова.

"Гражданская война" — кино удивительно безжалостное к чувствам зрителям — без прикрас демонстрирует все ужасы войны на примере сценария, который не так уж далек от реальности. События разворачиваются в альтернативной вселенной, где территория условных США оказывается разделена на три отдельные части. Вашингтон оборачивается против Калифорнии и Техаса, силовики выступают против гражданских, и только журналисты хладнокровно фиксируют происходящую на их глазах историю.

Настоящая боль

Еще одна картина с большим прицелом на награды. Премьера роуд-муви "Настоящая боль" прошла на фестивале независимого американского кино "Сандэнс" в начале этого года. Режиссером фильма выступил американский актер Джесси Айзенберг ("Социальная сеть"), он же сыграл в нем главную роль. Экранным партнером Айзенберга стал Киран Калкин, широко известный по сериалу "Наследники".

Главные герои — двоюродные братья, которые отправляются в Польшу, чтобы посетить дом покойной бабушки. По дороге они волей неволей окунаются в историю холокоста. "Настоящая боль", вопреки своему названию и заявленной теме, кино добросердечное, обреченное на массовую любовь. Без лишнего драматизма Айзенберг рассказывает историю еврейского народа, делая особый акцент на трагических событиях прошлого столетия. "Настоящая боль" — маленькое кино, говорящее на большую тему. Возможно, не самое заметное на фоне "Гражданской войны" или "Дюны", но определенно не менее значимое.

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