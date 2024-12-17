В этом году в концертах приняли участие: пианист Андрей Осокин, выдающийся контратенор и исполнитель барочной музыки Сергей Егерс, композитор и органист Айварс Калейс, солисты Латвийской национальной оперы и балета - тенор Артем Сафронов и сопрано Бригита Рейсоне. Неизменным было и участие хора мальчиков Рижской первой музыкальной школы имени Язепа Мединьша под руководством Романа Ванагса. Музыкальным сюрпризом вечера стали выступления юных лауреатов конкурса "Таланты Инессы Галанте": восьмилетней пианистки Аделины Зелчи и десятилетнего пианиста Густавса Калейса, который блестяще аккомпанировал Инессе Галанте в ее исполнении Ave Maria Каччини. Также в концерте прозвучали композиции К.Глюка, С.Франка, И.С.Баха, Ф.Шуберта, Ф.Шопена, Г.Ф. Генделя и другие произведения.

В конце вечера оперная дива Инесса Галанте тепло поблагодарила всех присутствующих и поздравила с наступающими праздниками: "В эту волшебную предрождественскую пору нам всем особенно необходимо чувствовать поддержку, дружеское тепло, заботу. От всей души желаю всем нам мира, сердечной дружбы, наполненности любовью и добротой, благополучной и счастливой жизни на нашей прекрасной земле, и я надеюсь, что так и будет. Спасибо всем, мы с вами одна большая семья!".