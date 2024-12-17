Американская киноакадемия объявила списки финалистов в десяти категориях премии "Оскар". Анимационный фильм латвийского режиссера Гинтса Зилбалодиса "Поток" вошел в число 15 картин, претендующих на номинацию "Оскар" за лучший иностранный фильм.

Как сообщает во вторник Variety, голосование членов Киноакадемии, которое определит номинантов во всех 23 катгориях, начнется 8 января и завершится 12 января.

Номинанты премии будут объявлены 17 января.

Во вторник были объявлены номинанты в категориях "Лучший анимационный короткометражный фильм", "Лучший документальный полнометражный и короткометражный фильм", "Лучший иностранный полнометражный и короткометражный фильм".

Среди 15 фильмов, которые наряду с "Потоком" претендуют на номинацию "Оскар" за лучший иностранный фильм, значатся такие работы как Emilia Perez и The Seed of the Sacred Fig.

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