Умерла сестра Раймонда Паулса - художница по текстилю Эдите Паулс-Вигнере

В возрасте 85 лет скончалась одна из самых известных и популярных латвийских художниц по текстилю Эдите Паулс-Вигнере (1939–2025) - младшая сестра композитора Раймонда Паулса, сообщает LSM.

Эдите Паулс-Вигнере – одна из ведущих, талантливейших и самых популярных художниц по текстилю в Латвии. Окончила Рижскую среднюю школу прикладного искусства и отделение текстильного искусства Латвийской академии художеств. В 2014 году художница по текстилю была награжден орденом Трех звезд III степени.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич выразил соболезнования в связи с кончиной художницы.

Edīte Pauls-Vīgnere bija ļoti talantīga māksliniece un ļoti stiprs cilvēks. Viņai dodoties eņģeļu ceļā, skumjās esmu ar tuviniekiem, brāli Raimondu Paulu un visiem mākslinieces talanta cienītājiem. — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 23, 2025

В 2023 году Паулс-Вигнере получила премию Пурвитиса за пожизненные достижения в искусстве. Она была удостоена премии за творчество, наполненное энергией в текстильном искусстве на протяжении более полувека, экспериментируя и пробуя инновационные решения.

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Творчество художникы было тесно связано с формированием с 60-х годов 20 века Латвийской школы текстильного искусства, основанной Рудолфом Хеймратсом (1926–1992).

"Она была самой характерной и художественно самобытной представительницей этой школы. Поэтому работы Эдите Паулс-Вигнере в контексте выставок не могут остаться неузнанными. Они неизменно отличались творческим мышлением, как с точки зрения форм, так и техник и материалов. Подобно тому, как Польша гордится перформансом Магдалены Абаканович (1930–2017), а Франция и США гордятся работами Шейлы Хикс (1934), так и Латвия должна выделить искусство Паулс-Вигнере в своем культурном наследии. Потому что ее творчество является знаком латвийской культуры", — писала куратор выставки Раудзепа.

Раудзепа подчеркивала, что "ансамблевый принцип", вошедший в творчество мастера в 70-80-е годы, является новинкой того времени, которая не утратила своей актуальности и сегодня. Текстиль Паулс-Вигнере – это мировое достижение. Авторская манера образного выражения, в которой преобладает палитра ярких красок, всегда была очень эмоциональной и поэтичной – будь то обращение в активных цветах или в их тональных настроениях.

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