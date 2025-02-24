ФОТО: Объявлены победители Большой музыкальной награды

23 февраля в Лиепае в концертном зале Lielais Dzintars состоялась церемония вручения Большой музыкальной награды, на которой были объявлены лауреаты в восьми категориях за выдающиеся достижения.

В категории "Молодой артист года" награду получила певица Анния Кристиана Адамсоне.

В номинации "За выдающееся исполнение в джазе" приз получил саксофонист Карлис Аузиньш.

За "Выдающееся выступление ансамбля" награду получил флейтист Андис Клучниекс.

В номинации "Премьера года" награду получил Рихардс Дубра за "Видения перекрестка".

С 4 по 20 февраля на портале Delfi проходило зрительское голосование, больше всего голосов получила певица Анния Кристиана Адамсоне.

В номинации "За выдающееся исполнение в течение года" был награжден певец Рихардс Мачановскис.

В номинации "Концерт года" приз получили Рейнис Зариньш (фортепиано), Лиепайский симфонический оркестр и дирижер Андрис Вецумниекс за программу Sinfonia E. Question without an Answer.

В номинации "Выступление года" была отмечена оперетта Астора Пьяццоллы "Мария из Буэнос-Айреса" в концертном зале Cēsis - музыкальный руководитель Даниил Булаев (организатор - Цесисский фестиваль искусств).

На церемонии также чествовали виолончелистку Майю Пределе и композитора Петериса Васкса за их пожизненный вклад в латвийскую музыку.

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