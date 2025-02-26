"Поток" - темная лошадка. Интересные факты, рекорды и возможные победители предстоящего "Оскара"

Наградной сезон не обошелся без скандалов. В то время как шумиха вокруг использования искусственного интеллекта в "Бруталисте" и отсутствия координатора интимных сцен в "Анорe" осталась в рамках соцсетей, настоящая драма разразилась вокруг "Эмилии Перес" - старые твиты исполнительницы главной роли чуть не поставили под удар всю кампанию.

В преддверии вручения премии "Оскар", которая состоится 2 марта, BBC рассказывает о главных интригах, рекордах и потенциальных победителях предстоящей церемонии.

Впервые за более чем 50 лет в категории "Лучший фильм" номинированы два мюзикла

"Злая: Сказка о ведьме Запада" и "Эмилия Перес" стали первой музыкальной парой, претендующей на главную награду, со времен "Смешной девчонки" и "Оливер!" в 1969 году.

Возрождение мюзиклов во многом объясняется тем, что теперь попасть в список номинантов на "Лучший фильм" стало проще — категорию расширили до 10 слотов.

Эдриен Броуди может установить еще один личный оскаровский рекорд

Актер до сих пор остается самым молодым победителем в номинации "Лучшая мужская роль" — он получил статуэтку в 29 лет за "Пианиста" в 2002 году. После этого Броуди не номинировался до нынешнего года, когда получил признание за роль в "Бруталисте". Если он снова выиграет, то станет первым актером, получившим "Оскар" за главную роль по итогам первых двух номинаций.

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Подобное достижение есть у семи актеров: Вивьен Ли, Хилари Суонк, Кевина Спейси, Луизы Райнер, Кристофа Вальца, Хелен Хейз и Махершалы Али.

Тимоти Шаламе — серьезный соперник

Звезда "Дюны" может помешать Броуди завоевать второй "Оскар" и поставить второй рекорд, если получит награду за роль Боба Дилана в "Полностью неизвестном". Более того, в случае победы Тимоти Шаламе еще и лишит Броуди звания самого молодого обладателя премии за лучшую мужскую роль. Разница в возрасте — всего 10 месяцев.

"Эмилия Перес" может повторить неудачу стриминговых фильмов

Хотя у испаноязычного мюзикла больше всего номинаций и он силен в нескольких категориях, фильм рискует повторить судьбу других проектов стриминговых платформ, которые получили много номинаций, но мало наград:

"Ирландец" (Netflix) — 0 побед из 10 номинаций

"Манк" (Netflix) — 2 победы из 10 номинаций

"Власть пса" (Netflix) — 1 победа из 12 номинаций

"Убийцы цветочной луны" (Apple) — 0 побед из 10 номинаций

Единственный стриминговый фильм, который когда-либо побеждал в категории "Лучший фильм", — это "CODA: Ребенок глухих родителей" (Apple), и у него было всего три номинации.

У звезд "Наследников" есть один серьезный минус

Киран Калкин ("Настоящая боль") и Джереми Стронг ("Ученик") оба номинированы на "Лучшую мужскую роль второго плана". Но их фильмы не вошли в число претендентов на "Лучший фильм" — они единственные в своей категории с таким минусом.

Впрочем, это не должно помешать победе Калкина, который все равно считается фаворитом. Последним, кто побеждал в этой категории без номинации на лучшую картину, был Кристофер Пламмер в 2012 году за фильм "Начинающие".

Все актеры в этой категории в этом году номинированы на "Оскар" впервые, кроме Эдварда Нортона, у которого уже три номинации.

"Субстанция" — первый боди-хоррор, номинированный на "Лучший фильм", и седьмой фильм ужасов в этой категории

До него только шесть фильмов ужасов претендовали на главную награду:

"Изгоняющий дьявола" (1973)

"Челюсти" (1975)

"Молчание ягнят" (1991)

"Шестое чувство" (1999)

"Черный лебедь" (2010)

"Прочь" (2017)

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"Субстанция" также является сильным претендентом на победу в категории "Лучший грим и прически" — а это именно та номинация, где лауреаты часто совпадают с победителями в актерских категориях. Это может сыграть на руку Деми Мур в борьбе за "Лучшую женскую роль".

Изабелла Росселлини номинирована за 8 минут на экране, но это не рекорд

Беатрис Стрейт выиграла премию в этой же категории — "Лучшая женская роль второго плана" — за фильм "Телесеть" (1976), где ее экранное время составило всего 5 минут 2 секунды. Джуди Денч не сильно превзошла этот показатель: она получила статуэтку за роль во "Влюбленном Шекспире" (1998), проведя в кадре 5 минут 52 секунды. Среди номинантов минимальный хронометраж, по имеющимся данным, был у Гермионы Баддели, сыгравшей в "Комнате наверху" (1959) всего 2 минуты 19 секунд.

Что касается общей продолжительности фильмов, "Бруталист" (3 часа 35 минут, включая антракт) может стать четвертым по хронометражу победителем в категории "Лучший фильм" после "Унесенных ветром" (1939), "Лоуренса Аравийского" (1962) и "Бен-Гура" (1959).

Колман Доминго снова номинирован спустя всего год

В прошлом году Доминго был номинирован в той же категории - "Лучшая мужская роль". Безусловно, это достижение. Но, чтобы догнать Бетт Дэвис и Грир Гарсон, которые номинировались пять лет подряд в 1930–40-х годах, ему еще далеко.

За ними идут Аль Пачино, Элизабет Тейлор, Марлон Брандо, Телма Риттер и Дженнифер Джонс, у которых было по четыре номинации подряд.

Актеры, которые получали три номинации подряд: Брэдли Купер, Рене Зеллвегер, Рассел Кроу, Гленн Клоуз, Джейн Фонда, Мерил Стрип, Джек Николсон, Уильям Херт, Ричард Бертон, Дебора Керр, Грегори Пек, Ингрид Бергман, Гэри Купер и Спенсер Трейси.

Все номинантки на "Лучшую женскую роль" сыграли в фильмах, претендующих на "Лучший фильм"

Это произошло впервые с 1977 года. Такое несоответствие между двумя категориями объясняли тем, что Академия реже выдвигала фильмы с женскими главными ролями на главный приз. Однако в последние годы этот тренд изменился: такие фильмы, как "Земля кочевников" (2020), "CODA: Ребенок глухих родителей" (2021) и "Все везде и сразу" (2022), выигрывали "Лучший фильм".

Себастьян Стэн стал восьмым актером, номинированным за роль президента США

До него за роли американских президентов были отмечены Фрэнк Ланджелла (Ричард Никсон), Дэниэл Дэй-Льюис и Рэймонд Мэсси (Авраам Линкольн), Сэм Рокуэлл (Джордж Буш-младший), Александр Нокс (Вудро Вильсон), Джеймс Уитмор (Гарри Трумэн). А сэр Энтони Хопкинс номинировался дважды за роли Ричарда Никсона и Джона Куинси Адамса.

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У Стэна роль несколько иная: он играет Дональда Трампа в молодости, когда тот еще был риэлтором, а не главой государства. Однако его номинацию все равно можно включить в этот эксклюзивный клуб.

Рэйф Файнс может принести удачу "Конклаву"

Оба фильма, за которые Файнс номинировался ранее ("Список Шиндлера" и "Английский пациент"), выиграли "Лучший фильм". Если "Конклав" победит, он установит рекорд по числу появлений актера в фильмах, ставших лауреатами главной номинации — Файнс станет первым, кто сыграл в четырех таких картинах (третья — "Повелитель бури").

Однако отсутствие номинации у режиссера Эдварда Бергера сильно снижает шансы фильма. Только шесть лент когда-либо выигрывали в номинации "Лучший фильм" без соответствующей режиссерской номинации. С другой стороны, три из них были сняты за последние 12 лет ("Арго", "CODA: Ребенок глухих родителей" и "Зеленая книга"), что позволяет предположить, что это не такое уж большое препятствие, как раньше.

Почему Бергер не был номинирован? Один из возможных факторов в том, что, в отличие от пяти режиссеров, представленных в своей категории, он не был автором или соавтором сценария своего фильма. "Конклав" - это адаптация романа Роберта Харриса британским сценаристом Питером Строэном.

Дайан Уоррен отчаянно хочет победить

Композитор Дайан Уоррен получила свою 16 номинацию (!) в категории "Лучшая оригинальная песня" за композицию The Journey из фильма "Батальон 6888" (The Six Triple Eight). Но, несмотря на это впечатляющее количество, она ни разу не выигрывала, если не считать утешительную статуэтку за заслуги в кинематографе. В последние годы Уоррен уже стала своеобразным символом неудачи в этой категории, а ее настойчивость в попытках завоевать заветную статуэтку только подогревает интерес к возможной победе.

В этом году ее шансы на успех выше обычного: две номинированные песни из "Эмилии Перес" могут разделить голоса между собой, что может сыграть на руку Уоррен. Она сама явно ждет этого момента. Когда один из кинокритиков написал в соцсети X вопрос: "Какая победа на "Оскаре" сделала бы вас счастливее всего?", Уоррен с юмором ответила: "Моя!".

У "Злой" почти нет шансов на победу в главной номинации

Мюзикл "Злая: Сказка о ведьме Запада" (Wicked) получил несколько технических номинаций, а также актерские номинации для Синтии Эриво и Арианы Гранде, но обе не считаются фаворитками. Самый главный недостаток фильма в том, что он не получил номинаций за "Лучшую режиссуру" и "Лучший сценарий".

Последний раз, когда лента выигрывала в категории "Лучший фильм" без номинаций в этих двух категориях, был в 1941 году — это была "Ребекка" Альфреда Хичкока.

Две номинантки идут по стопам матерей

В этом году среди номинированных актрис сразу две продолжают традицию своей семьи:

Фернанда Торрес ("Я все еще здесь") — дочь Фернанды Монтенегро, которая в 1999 году стала первой бразильской актрисой, номинированной на "Оскар" за главную роль ("Центральный вокзал").

Изабелла Росселлини ("Конклав") — дочь легендарной Ингрид Бергман, которая была номинирована пять раз и трижды выигрывала "Оскар".

Для Росселлини эта номинация особенно символична, так как ее мать получила одну из своих премий именно за второстепенную роль, как и она сейчас.

Шон Бейкер может установить уникальный рекорд

Режиссер "Аноры" Шон Бейкер может стать первым, кто получит четыре награды за один фильм. Он номинирован в четырех категориях: Лучший фильм (Бейкер - один из продюсеров), Лучшая режиссура, Лучший оригинальный сценарий, Лучший монтаж.

Ранее подобного результата почти добился Пон Джун Хо с "Паразитами", но четвертая статуэтка ушла Южной Корее как стране, представившей фильм. Уолт Дисней получил четыре "Оскара" в 1953 году, но за четыре разных фильма.

Если "Анора" выиграет главный приз, это будет второй год подряд, когда режиссер делит "Оскар" с женой. Бейкер работал над фильмом вместе со своей супругой Самантой Кван, а Кристофер Нолан и Эмма Томас вместе работали над получившим "Оскар" в прошлом году "Оппенгеймером".

Темная лошадка из Латвии

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Анимационный фильм "Поток" (Straume, Flow) считается темной лошадкой в категории "Лучший анимационный фильм". Он уже совершил сенсацию на "Золотом глобусе", неожиданно победив "Головоломку 2" и "Дикого робота", которые казались безоговорочными фаворитами.

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