"Поток" - темная лошадка. Интересные факты, рекорды и возможные победители предстоящего "Оскара"

Впервые за более чем 50 лет в категории "Лучший фильм" номинированы два мюзикла

Эдриен Броуди может установить еще один личный оскаровский рекорд

Тимоти Шаламе — серьезный соперник

"Эмилия Перес" может повторить неудачу стриминговых фильмов

У звезд "Наследников" есть один серьезный минус

"Субстанция" — первый боди-хоррор, номинированный на "Лучший фильм", и седьмой фильм ужасов в этой категории

Изабелла Росселлини номинирована за 8 минут на экране, но это не рекорд

Колман Доминго снова номинирован спустя всего год

Все номинантки на "Лучшую женскую роль" сыграли в фильмах, претендующих на "Лучший фильм"

Себастьян Стэн стал восьмым актером, номинированным за роль президента США

Рэйф Файнс может принести удачу "Конклаву"

Дайан Уоррен отчаянно хочет победить

Композитор Дайан Уоррен получила свою 16 номинацию (!) в категории "Лучшая оригинальная песня" за композицию The Journey из фильма "Батальон 6888" (The Six Triple Eight). Но, несмотря на это впечатляющее количество, она ни разу не выигрывала, если не считать утешительную статуэтку за заслуги в кинематографе. В последние годы Уоррен уже стала своеобразным символом неудачи в этой категории, а ее настойчивость в попытках завоевать заветную статуэтку только подогревает интерес к возможной победе.