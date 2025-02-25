Все должно жить. ТОП-10 фестиваля Artdocfest/Riga от его президента Виталия Манского

С 1 по 8 марта в Риге пройдет V Международный фестиваль документального кино Artdocfest/Riga. По просьбе Delfi, президент фестиваля Виталий Манский выбрал из богатой программы свой персональный ТОП-10 фильмов, которые максимально позволят ощутить пульс события: нерв и боль, страх и силу, значение кино здесь и сейчас.

Как обычно, фестиваль состоит из нескольких программ, платных и бесплатных. В кинотеатре Splendid Palace в рамках двух конкурсных программ покажут 30 лучших документальных фильмов из всех стран Балтийского региона и мира (кроме России). В арт-пространстве Zuzeum и Media Hub Riga зрителей ждут три бесплатных тематических программы.

Познакомиться со всеми фильмами программы и купить билеты можно здесь.

От основного конкурса Artdocfest Open Виталий Манский предлагает вниманию пятью картин.

"Два фильма о войне в Украине. Правда, это не фильмы с линии фронта, хотя такие тоже есть в программе. Это интимная, погруженная в рефлексии жизнь людей, переживающих войну на собственной судьбе".

С российско-украинской войны приезжает домой герой картины, отец троих детей подростков. Режиссер собирается снять фильм о герое. Но герой постепенно вовлекает режиссера, молодую девушку, в свои размышления о взрослой жизни, военном опыте, отношении с его женой, с детьми, и вообще о смысле жизни.... Так папина колыбельная расширяется и на автора, и на зрителя, и становится лейтмотивом этого очень тонкого фильма.

Фильм Татьяны Дородницыной и Андрея Литвиненко "Все должно жить" рассказывает историю о том, как самая сильная женщина мира спасает самых слабых и незащищенных. Она помогает раненым и брошенным животным во время российской агрессии в ее родной Украине. В 40 лет героиня фильма Анна начала карьеру силовой триатлонистки и вскоре стала многократной чемпионкой мира, завоевав титул самой сильной женщины в мире.

Используя возможности социальных сетей, она провела кампанию за права животных, открыла приюты и нашла новые семьи для десятков бездомных собак и кошек.

2 фильма о войне с другой стороны. Это тоже боль и потери. Конечно, не соизмеримые с тем, что переживают в Украине, но их важно видеть и понимать для целостной картины мира.

Не секрет, что в путинской России планомерно уничтожается свобода слова. Этот фильм, созданный анонимным автором и Аскольдом Куровым, снят внутри редакции "Новой газеты", которую возглавляет Нобелевский лауреат Дмитрий Муратов. По сути, это военная хроника последней битвы за свободу. Название картины "О караване и собаках" взято из Нобелевской речи Муратова.

Для автора фильма война России в Украине не чужая. Из-за нее он покинул свой дом в Москве и уехал с женой жить в Киргизию. А вот для героев его картины война совсем чужая. Герои фильма, молодые киргизы уехали в Россию на заработки, а оказались с оружием в руках в российской армии, ведущей преступную войну в Украине. В конечном счете эти киргизы вернулись с чужой войны "грузом 200" в родные дома и были погребены в родную землю. И теперь их родным и близким хочется понять, чужая для их семей эта война или нет.

Киноисповедь человека, своей жизнью дававшего шанс России стать цивилизованным европейским государством. Потративший большую часть своего состояния на просвещение общества, которое ему ответило презрением, предательством и изгнанием. Ученый и предприниматель Дмитрий Зимин рассматривает свою жизнь с позиций проигравшей стороны на пороге собственного ухода в мир иной.

Этот очень красивый польско-литовский фильм в рамках конкурса Baltic Focus. Жанр — найденная кинопленка. Он состоит исключительно из архивных киноматериалов и создает коллективный портрет людей в Европе XX века, отражая их надежды, желания, драмы и трагедии.

В этом году у фестиваля появилось новое пространство POWER-UP SPACE. Каждый день с 12 часов все желающие могут, зарегистрировавшись бесплатно, посмотреть и обсудить сразу несколько картин. Например, этот украинский фильм о том, как российское кино и российские кинематографисты готовили своего зрителя, а значит и народ в широком смысле слова, к вооруженной агрессии в Украину.

Просмотр для зрителей бесплатный.

Работа из внеконкурсной программы от молодой москвички, которая со своим партнером вынужденно покидает свой дом с началом полномасштабной войны ее страны против Украины. Режиссер становится беженцем в Армении, и своей камерой пишет интимный дневник новой жизни.

Фильм напоминает, что боль войны исходит не только из Украины. В последний день мы покажем фильм немецких документалистов, который должен был быть посвящен ночной богемной жизни Тель-Авива. Когда съемки были завершены, настало 7 октября. Авторы фильма вернулись к своим героям после самого страшного дня в новейшей истории Израиля...

Просмотр для зрителей бесплатный.

В арт-центре Zuzeum бесплатно покажут 12 фильмов для тех, кто физически не в состоянии переживать боль войны: для беженцев из Украины, для людей с повышенной чувствительностью и для нормальных людей в нормальном мире. Фильмы об искусстве, творцах и творчестве.

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