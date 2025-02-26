Каждый год актеры и режиссеры, номинированные на "Оскар", получают подарочные наборы, стоимость которых составляет шестизначные суммы. А чтобы забрать их домой, иногда нужно нанимать грузовик. Что кинозвезды получат в этом году?

За подбор подарков для набора Everyone Wins с 2022 года отвечает лос-анджелесская маркетинговая компания Distinctive Assets. В этом году наряду с пятизвездочными курортами, липосакцией и дорогой косметикой номинантам дарят членство в Bright Harbor, предлагающее семьям, пострадавшим от лесных пожаров, персонализированную поддержку по восстановлению после стихийных бедствий на сумму 1 миллион долларов. А строительная компания Maison Contractors предложит услуги и скидки на строительство. Предусмотрено, что получатель может передать эти подарки кому-то другому, кто пострадал от недавних пожаров в Калифорнии.

"После разрушительных лесных пожаров в Лос-Анджелесе мы нашли еще больше способов, как наша звездная продукция может принести пользу обществу, — отметил основатель Distinctive Assets Лэш Фэри. - Звезды могут использовать эти подарки для себя или передать их в качестве заботливого жеста тем, кто недавно потерял дом. Мы не исходим из материальной потребности получателей, а просто хотим подарить им радость и отметить их заслуги".

Также в наборы входят:

Пятидневный ретрит класса люкс в Шри-Ланке

Четыре дня на элитном курорте на Мальдивах

Контурная липосакция в специализированной клинике

Отдых в пятизвездочном отеле Cotton House в Барселоне

Полная линейка люксовых средств по уходу за кожей

Членство в Function Health на сумму $500

Эксклюзивный ювелирный комплект

Коллекционное издание "A Journey of Iceland—From Darkness to Light" стоимостью $950

И это лишь часть подарков. В списке также можно найти угощения, алкоголь, множество средств по уходу за кожей, сумки и чемоданы для путешествий, одежду для собак, книги и эксклюзивные "косячки" с марихуаной. В списке подарков более 60 наименований, а их общая стоимость достигает шестизначной суммы.

Точную цифру Фэри не называет. Цена наборов меняется из года в год по разным причинам. Не последнюю роль при формировании цены играет восприятие публики. В 2016 году Фэри подготовил набор стоимостью 200 тысяч долларов, куда вошли путешествие в Израиль по системе all inclusive и хирургическая подтяжка груди за 1900 долларов. Организаторы церемонии назвали такой набор "не вполне адекватным" и подали иск о незаконном использовании торговой марки. Конфликт разрешился без суда, но теперь Фэри особо не распространяется о цене наборов, ограничиваясь лишь общими фразами. Он также особо отмечает, что его компания не имеет никакого отношения к киноакадемии и организаторам.

Distinctive Assets дарит номинантам в четырех ключевых актерских категориях и претендентам на звание лучшего режиссера неофициальные подарочные наборы с 2002 года. В 2000 году учредитель компании Лэш Фэри начал дарить шикарные путевки, ювелирные украшения и прочие безделушки на церемонии Grammy, а через пару лет стал делать то же самое на "Оскаре".

"Мы стали думать как можно принять участие в церемонии без взаимодействия с киноакадемией и в итоге решили вручать подарки главным номинантам, ― говорит Фэри. ― Если они проигрывают, то у них остается утешительный приз, а если побеждают, то подарок — это вишенка на торте".

За последние два десятилетия среди неприлично дорогих подарков было все — от круиза по Антарктике до годовой аренды автомобиля Audi. Каждый год разные компании предоставляют номинантам фирменные товары и услуги на сумму от 4 до 35 тысяч долларов. При этом "вишенка на торте" в сотни раз дороже самой награды ― статуэтку покрывают 24-каратным золотом, и ее изготовление обходится всего в 400 долларов.

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