ВИДЕО: Nirvana снова вместе. Кобейна заменил Пост Малон, исполнивший Smells Like Teen Spirit

В минувшие выходные на одной сцене вновь встретились участники группы Nirvana, чтобы исполнить свой главный хит Smells Like Teen Spirit. В роли вокалиста, вместо ушедшего из жизни в 1994 году Курта Кобейна, выступил рэпер, продюсер и певец Пост Малон (Post Malone).

Этот неожиданный реюнион стал сюрпризом для зрителей юбилейного 50-го выпуска популярного шоу Saturday Night Live.

На сцене появились барабанщик и нынешний лидер Foo Fighters Дэйв Грол, басист Крист Новоселич, а также Пэт Смир из Foo Fighters, который выступал с Nirvana в последние годы существования группы.

Как сообщает Rocksound, 29-летний Пост Малон давно известен как большой поклонник Nirvana. В 2020 году, во время пандемии, он провел онлайн-концерт на YouTube, исполнив каверы на песни группы вместе с барабанщиком Blink-182 Трэвисом Баркером. Средства, собранные во время трансляции, были направлены на поддержку медицинских организаций. Концерт получил одобрение Криса Новоселича и вдовы Кобейна, певицы Кортни Лав.

Это не первый случай, когда участники Nirvana собираются вместе с приглашенными вокалистами. В январе этого года они выступили на благотворительном концерте в поддержку пострадавших от лесных пожаров в Лос-Анджелесе вместе с St. Vincent, Ким Гордон из Sonic Youth, Джоан Джетт и 18-летней дочерью Грола Вайолет Мэй. Подобный концерт состоялся в 2014 году, когда группа была включена в Зал славы рок-н-ролла.

Группа Nirvana была основана в 1987 году в Сиэтле, США, и обрела мировую известность с выходом второго альбома Nevermind в 1991 году. Именно из этого альбома родился их самый культовый хит Smells Like Teen Spirit. После выпуска пластинки Nirvana пережила стремительный взлет популярности, став проводником альтернативной и андеграундной музыки в массовую культуру. Группа прекратила свое существование в 1994 году после трагической смерти Курта Кобейна. Несмотря на короткий период активной деятельности, "Nirvana" остается одной из самых значимых групп 90-х годов, продолжая вдохновлять новые поколения музыкантов.

Post Malone — один из самых разносторонних и влиятельных музыкантов современности. Напоминаем, что этим летом, 21 августа, он выступит в Каунасе, Литва.

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